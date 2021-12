Em Fevereiro, vivem-se os loucos anos 20 num passeio por Lisboa

Os Itinerários de Lisboa têm levado, pelas mãos dos técnicos da autarquia, munícipes e visitantes à descoberta da cidade. A partir de diferentes temas, aborda-se a vida quotidiana, o património edificado e literário e até as ruas e paisagens urbanas. No próximo ano, já no mês de Fevereiro, a proposta será regressar aos loucos anos 20. Como? Através de um percurso pelo epicentro da vida cultural, mundana e boémia da época.

Com início no Chiado, o novo itinerário desce até aos Restauradores e à Rua das Portas de Santo Antão. Pelo caminho, mostram-se, por um lado, os lugares que então se frequentavam e revelam-se, por outro, histórias e personagens marcantes. Entre as paragens, destaca-se a pastelaria Bénard, que era, como tantos outros cafés, ponto de encontro de vários intelectuais mas também do “smart-set que cultivava o hábito do chá das cinco”. Também há passagem marcada pelas lojas mais sofisticadas, como a Luvaria Ulisses ou as que ocupavam antigamente os Armazéns do Chiado, e pelo Palácio da Foz, onde o Maxim’s, um dos espaços mais animados e conceituados dos anos 1920, resistiu até ao final da década de 30.

Se ficou curioso, aponte as datas: 5, 8, 11, 16, 18, 22 e 23 de Fevereiro. As inscrições, disponíveis a partir de Janeiro, devem ser feitas por telefone (218 170 742) ou e-mail (itinerarios.culturais@cm-lisboa.pt). Até lá, estão previstos muitos outros percursos, para dar a conhecer “Lisboa no Reinado de D. Dinis” (11, 12, 21, 26 de Janeiro, Ter-Qua e Sex 10.00, e 29 de Janeiro, Sáb 10.30), “A Época de Ouro do Cinema Português” (18 de Janeiro, Ter 10.00) ou os “Mitos de Lisboa. Da Conspiração à Realidade” (27 de Janeiro, Qui 10.00).

