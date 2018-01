Em Janeiro, mantenha-se ocupado no Museu do Teatro Romano

Reza o ditado "Em Roma sê romano", mas também pode sê-lo em Lisboa – ou, pelo menos, conhecer melhor Olisipo, o nome da cidade no tempo da ocupação romana. Em Janeiro, o Museu do Teatro Romano preparou várias actividades para o manter ocupado, tanto a solo como em família.

No sábado, dia 13, inscreva-se na visita orientada ao núcleo museológico numa espécie de caminhada em ruínas. No domingo, regresse e leve os miúdos para “Tanto Mundo no Museu”, uma actividade para descobrir as as influências culturais romanas que andam por cá desde há milhares de anos.

Para terminar o mês em grande, salte para dia 25 e atire-se a mais uma Hora de Baco, com os olhos postos no Tejo, um copo de vinho na mão e música para abanar os músculos.

