Aventure-se nestas visitas guiadas em Lisboa

Com vista privilegiada sobre o Tejo, este palácio histórico é hoje a Embaixada de França em Portugal e pode ser visitado através de visitas guiadas regulares promovidas pela própria instituição. As visitas em português realizam-se na segunda, na terceira e na quarta quinta-feira de cada mês, às 10.00 e às 11.00. Já as visitas em francês acontecem na primeira quinta-feira de cada mês, nos mesmos horários. Os bilhetes têm valores entre 7€ e 14€, variando consoante o público. Uma oportunidade rara para conhecer um edifício habitualmente fechado ao público e descobrir a sua história e arquitectura com acompanhamento especializado.