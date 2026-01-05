Aventure-se nestas visitas guiadas em Lisboa

Visitas comentadas
Em Lisboa, não há visitas melhores que as propostas pela Divisão de Promoção e Comunicação Cultural da cidade. Em parceria com entidades públicas e privadas, nomeadamente equipamentos culturais, palácios, museus, fundações, igrejas, lojas e galerias, as propostas são gratuitas, diversificadas e às vezes até inesperadas. Por exemplo, já alguma vez imaginou que poderia visitar o Instituto de Medicina Legal ou o Supremo Tribunal de Justiça? É verdade, é possível. Mas o melhor é espreitar a programação na agenda da Câmara e fazer a sua marcação (visitas.comentadas@cm-lisboa.pt).