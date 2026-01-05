Subscrever
Central Tejo
Francisco Nogueira | | Central Tejo
Francisco Nogueira

Aventure-se nestas visitas guiadas em Lisboa

Há sítios onde sempre teve curiosidade de entrar mas gostava de ter uma ajudinha? Aproveite uma destas visitas guiadas em Lisboa.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Visitar Lisboa com orientação tem muitas vantagens – como ficar a par de histórias curiosas que, de outra forma, nos poderiam passar despercebidas. É também o programa ideal para explorar espaços habitualmente fora do radar, como o Instituto Legal de Medicina ou o Supremo Tribunal de Justiça. Se não sabe por onde começar, não se preocupe: passámos a agenda de visitas guiadas a pente fino e reunimos sugestões para um variado leque de interesses. Mas fica o aviso: convém começar já a pensar em reservas, porque algumas vagas desaparecem mesmo num instante.

Visitas guiadas em Lisboa

Visitas comentadas

Visitas comentadas
Visitas comentadas
DR

Em Lisboa, não há visitas melhores que as propostas pela Divisão de Promoção e Comunicação Cultural da cidade. Em parceria com entidades públicas e privadas, nomeadamente equipamentos culturais, palácios, museus, fundações, igrejas, lojas e galerias, as propostas são gratuitas, diversificadas e às vezes até inesperadas. Por exemplo, já alguma vez imaginou que poderia visitar o Instituto de Medicina Legal ou o Supremo Tribunal de Justiça? É verdade, é possível. Mas o melhor é espreitar a programação na agenda da Câmara e fazer a sua marcação (visitas.comentadas@cm-lisboa.pt). 

Visitas temáticas à Casa Ásia-Coleção Francisco Capelo

  • Coisas para fazer
  • Chiado
Visitas temáticas à Casa Ásia-Coleção Francisco Capelo
Visitas temáticas à Casa Ásia-Coleção Francisco Capelo
Sofia Silva

Constituído por cerca de 1300 objectos, este museu situa-se no antigo Palácio Portugal da Gama, edifício seiscentista recuperado e musealizado para exibir publicamente o acervo de arte asiática que Francisco Capelo reuniu ao longo de mais de 20 anos. A Santa Casa da Misericórdia promove visitas guiadas em inglês, sem necessidade de marcação prévia à terça, às 11.00, e de quinta a sexta, às 15.00. Com marcação prévia e em português (ca.cfc@scml.pt), está prevista uma para 24 de Janeiro, às 10.30. Custa 12€.

Museu Fora do Armário: Uma outra Lisboa – De sodomitas a queers

  • Coisas para fazer
  • Campo Grande/Entrecampos/Alvalade
Museu Fora do Armário: Uma outra Lisboa – De sodomitas a queers
Museu Fora do Armário: Uma outra Lisboa – De sodomitas a queers
DR

O Museu Fora do Armário apresenta visitas guiadas, por André Murraças, que oferecem uma visão queer das colecções dos museus portugueses. Uma outra Lisboa – De sodomitas a queers propõe uma interpretação alternativa de alguns artefactos, documentos e obras de arte da colecção permanente do Palácio Pimenta. O termo queer, hoje utilizado por pessoas não heterossexuais para descrever a sua sexualidade e identidade de género, surge da palavra inglesa “queer”, que significava algo estranho, peculiar e era frequentemente usada de forma pejorativa. A denominação serve agora de mote a visitas que “ousam assim mapear a Lisboa dos amigos, sodomitas, fanchonos, criminosos, travestis e queers”. O bilhete custa 5€ e inclui entrada no museu.

À descoberta da Biblioteca Palácio Galveias

  • Coisas para fazer
  • Areeiro/Alameda
À descoberta da Biblioteca Palácio Galveias
À descoberta da Biblioteca Palácio Galveias
CML

No ano em que assinala 95 anos, a Biblioteca Palácio Galveias promove visitas guiadas gratuitas todas as terças-feiras, às 10.00, mediante marcação prévia por e-mail (bib.galveias@cm-lisboa.pt). A visita dá a conhecer a história do palácio seiscentista que pertenceu à família Távora e foi adquirido, no século XIX, pelos condes de Galveias. Integrado no município desde 1928, o edifício abriu como biblioteca em 1931. Hoje, a Biblioteca Palácio Galveias é um dos pólos culturais mais activos da cidade, com programação regular que inclui clubes de leitura, conversas, concertos, exposições e cinema.

Oceanário de Lisboa

  • Atracções
  • Parque das Nações
Oceanário de Lisboa
Oceanário de Lisboa
©Ana Luzia

O Oceanário de Lisboa, inaugurado em 1998 no Parque das Nações, é um dos pontos altos da cidade para miúdos e graúdos. Com um gigante aquário de milhões de litros, abriga espécies de águas temperadas, tropicais e frias, celebrando a diversidade do planeta. Para além da exposição permanente, há mostras temporárias, actividades variadas – incluindo experiências únicas como dormir com tubarões – e acções fora de Lisboa. Existem várias propostas de visitas guiadas: individuais a 36€, para duas pessoas a 75€, ou visitas exclusivas para observar a alimentação e treino de lontras, pinguins, tubarões e raias, a 75€ por pessoa.

Galeria do Loreto

  • Coisas para fazer
  • Avenida da Liberdade/Príncipe Real
Galeria do Loreto
Galeria do Loreto
©CML

A visita à Galeria do Loreto – uma das cinco galerias que integravam o sistema Aqueduto das Águas Livre – tem início na Casa do Registo, na Mãe d’Água das Amoreiras, e o trajecto subterrâneo desce no mesmo alinhamento da Rua das Amoreiras até ao Largo do Rato, com passagens no mesmo alinhamento da Rua da Escola Politécnica e da Rua D. Pedro V, prosseguindo até ao Largo de São Carlos. No Reservatório da Patriarcal, organizam-se visitas guiadas até ao miradouro de São Pedro de Alcântara ou à Rua do Século. Os preços (a partir de 6,50€) variam consoante o programa escolhido, mas a marcação é sempre obrigatória.

Palácio de Belém

  • Atracções
  • Edifícios e locais históricos
  • Belém
Palácio de Belém
Palácio de Belém
©DR

Estas visitas, conduzidas por técnicos do museu, dão-lhe a conhecer a história da residência oficial do Presidente da República, num percurso que inclui toda a ala protocolar (desde a Sala das Bicas à Sala Dourada, passando pela Sala de Jantar). Acontecem todos os sábados, entre as 10.30 e as 16.30, e o bilhete custa entre 3,5€ e 5€. Há também bilhetes para famílias, até cinco ou nove pessoas, por 14€ e 20€, respectivamente.

Museu do Tesouro Real

  • Museus
  • Ajuda
Museu do Tesouro Real
Museu do Tesouro Real
Mariana Valle Lima

As relíquias da Coroa portuguesa mostram-se no Museu do Tesouro Real, na ala poente do Palácio da Ajuda, o unício palácio real visitável de Lisboa. O processo de segurança para entrar no edifício é moroso, mas vale a pena para poder vislumbrar o acervo de ourivesaria e jóias da antiga Casa Real, um espólio destruído, em parte, no terramoto de 1755, e que hoje ascende a um total de mais de 900 peças. A exposição, de carácter permanente, divide-se em 11 núcleos e, no segundo sábado de cada mês, há visitas orientadas das 11.30 às 13.00, sem custo adicional. Basta comprar o bilhete de entrada por 11€ e fazer marcação prévia (servicoeducativo@tesouroreal.com/ 211 160 992).

Casa do Alentejo

  • Atracções
  • Edifícios e locais históricos
  • Santa Maria Maior
Casa do Alentejo
Casa do Alentejo
DR

Construído no final do século XVII, o actual edifício da Casa do Alentejo pertenceu à família Paes de Amaral, dando origem ao Palácio Alverca. No início do século XX, foi profundamente remodelado para acolher o primeiro casino de Lisboa, o Magestic Club. Em 1932, passou a sede do Grémio Alentejano – hoje Casa do Alentejo – sendo adquirido em 1981 e tornando-se património de todos os alentejanos. E sim, há visitas guiadas regulares (3€-5€), de quinta a sábado – só tem de fazer marcação (portaria@casadoalentejo.pt).

Palácio de Santos

  • Coisas para fazer
  • Santos
Palácio de Santos
Palácio de Santos
DR

Com vista privilegiada sobre o Tejo, este palácio histórico é hoje a Embaixada de França em Portugal e pode ser visitado através de visitas guiadas regulares promovidas pela própria instituição. As visitas em português realizam-se na segunda, na terceira e na quarta quinta-feira de cada mês, às 10.00 e às 11.00. Já as visitas em francês acontecem na primeira quinta-feira de cada mês, nos mesmos horários. Os bilhetes têm valores entre 7€ e 14€, variando consoante o público. Uma oportunidade rara para conhecer um edifício habitualmente fechado ao público e descobrir a sua história e arquitectura com acompanhamento especializado.

Central Tejo

  • Museus
  • Belém
Central Tejo
Central Tejo

Integrada no MAAT, a antiga Central Tejo foi responsável por iluminar e electrificar Lisboa e pode hoje ser visitada por dentro. O percurso “Circuito Central Eléctrica” permite aceder a áreas habitualmente fechadas e decorre em visitas guiadas no primeiro domingo de cada mês, às 16.00 (convém evitar saltos altos e vertigens). Além disso, a exposição permanente “A Fábrica da Electricidade”, na MAAT Central, tem visitas orientadas gratuitas todas as segundas e de quarta a domingo, às 13.30 e às 17.00, mediante apresentação do bilhete de entrada no museu.

