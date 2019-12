Em Janeiro, Marvila é só música e birra

A terceira edição do Ouro, Incenso e Birra, festival que junta as quatro cervejeiras da zona oriental da cidade, sai à rua em Janeiro com cerveja artesanal e música nacional.

Marvila não pára e em 2020, o Lisbon Beer Department, constituído pelas cervejeiras do bairro (Musa, Dois Corvos, Lince e Bolina) traz de volta a terceira edição de Ouro, Incenso e Birra – uma espécie de celebração das Janeiras, regada a cerveja e com muita cantoria, como manda a tradição. Entre as ruas do Açúcar, Capitão Leitão e Pereira Henriques, no sábado, dia 11 de Janeiro, haverá showcases de artistas nacionais. O programa das festas inicia-e às 13.00 e prolonga-se até às 03.00, sempre com birra, isto é, cerveja a acompanhar.

Joana Espadinha, Luís Severo, Afonso Cabral, Cassete Pirata, Éme, Marinho, Catarina Munhá e Rapaz Ego são os nomes que subirão ao palco. Em matéria de dança, a noite continuará ao som das escolhas de João Vaz Silva, Benjamim e Bruno Pernadas. Joaquim Quadros e Pedro Paulos também passam discos até às 03.00.

Além da música, a data assinalará o lançamento de uma English Special Bitter, uma cerveja pensada pelas quatro produtoras da zona, feita com lúpulos provenientes do Reino Unido.

Como nos anos anteriores, as receitas da festa serão doadas a uma instituição de solidariedade local. Este ano será o Grupo Capoeira Beija-Flor a receber as verbas, uma instituição que tem como objectivo a reinserção social de jovens em risco através da prática desportiva. A entrada é livre e os espaços aderentes à iniciativa são o Café com Calma, a Dois Corvos, a Fábrica Moderna, Cerveja Musa, Cerveja Lince e The Royal Rawness. Os horários dos concertos e restante alinhamento serão conhecidos em Janeiro.

Ouro, Incenso e Birra, Marvila. 11 de Janeiro, 13.00-03.00. Entrada livre.

+ Os melhores sítios para beber cerveja artesanal em Lisboa