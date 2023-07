Em Julho, estes Bailes de Verão vão levá-lo a outras paragens

Funaná, jazz e roda de samba. Os Jardins do Palácio do Marquês de Alegrete, em Santa Clara, recebem três finais de tarde dedicados às músicas do mundo. A entrada é livre.

São três sábados ao som de ritmos de outras paragens. As sonoridades de Cabo Verde, Nova Orleães e Brasil vão estar em destaque no ciclo Bailes de Verão, nos Jardins do Palácio do Marquês de Alegrete, na Charneca. Marcados para o final da tarde, estes eventos dançantes enaltecem o funaná, o jazz e o samba.

O ciclo arranca já no dia 8 de Julho com o Grupo Xipanipane, ocasião ideal para dançar a pares, seguindo a inspiração de dançarinos profissionais como Catarina Panguana, Lina Esteves e Waty Barbosa. No sábado seguinte, dia 15, é a vez do trio Jazz Matiné.

O programa termina a 22 de Julho, com o grupo Com Mais de Mil, especialista em roda de choro. É o derradeiro desafio à timidez – veremos quem, mesmo assim, consegue ficar parado.

Campo das Amoreiras, 93 (Santa Clara). Sáb 18.00-19.30. Entrada livre

+ Wrestling de volta ao Parque Mayer com seis combates num só dia

+ O festival Causa Efeito leva o novo jazz à Universidade Nova de Lisboa