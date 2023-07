Wrestling de volta ao Parque Mayer com seis combates num só dia

Há mais de 70 anos que não acontecem eventos de luta livre em arenas improvisadas no Parque Mayer, no Coliseu dos Recreios e no Pavilhão dos Desportos, mas há quem ainda se recorde dos combates que enchiam páginas de jornais e movimentavam multidões. Entre as estrelas nacionais, encontrávamos nomes como o de Tarzan Taborda, Carlos Rocha e “o feroz” Jaimery. Agora, que existe uma nova geração de lutadores influenciada pela popularidade do wrestling no início dos anos zero, a modalidade está de volta ao Parque Mayer, graças ao Wrestlefest, que se estreou em Almada no passado mês de Abril. O evento, promovido pela Junta de Freguesia de Santo António com o apoio da EGEAC e da Associação Portuguesa de Wrestling (APW), estava previsto chegar a Lisboa a 27 de Maio, mas afinal só se realiza no próximo dia 8 de Julho, às 21.00. A entrada é livre.

“Este projecto serve para homenagear as lendas do passado, mas também valorizar os lutadores do presente. Isto para provar que o wrestling é uma forma de arte performativa como qualquer outra, que está vivo e a sua história merece ser conhecida”, explica João Santos. Membro da organização, Goldenboy, como é conhecido no mundo do wrestling, é um dos lutadores portugueses com maior visibilidade internacional. “Através do evento, pretendemos atrair jovens e adultos interessados em assistir ao espectáculo a nível nacional e, quem sabe, experimentar”, acrescenta Nelson Pereira, também lutador e co-organizador do Wrestlefest.

O programa inclui seis combates. Os primeiros três vão ser entre João Santos e Pégaso, entre Cláudia Bradstone e Laura di Matteo e, em equipa, com Luís Mira e Luís Mestre contra Michael e Stefan Stu. Já depois do intervalo, o quarto combate vai ser entre Baltazar e João Milão, seguindo-se novamente uma luta com equipas (Damião e Paulo “Knockout” Cruz contra Nelson Pereira e Ricky Boy) e, por último, Rafael Pedras, cinturão de Lisboa, e Léo Rossi. O evento termina com todos os lutadores no ringue.

Parque Mayer. 8 Jul, Sáb 21.00. Entrada livre

+ Edição especial Time Out Madeira: o guia da ilha bonita está nas bancas

+ Quer ir à festa It Is What It Is powered by Time Out? Então ponha os olhos neste giveaway