Quer ir à festa It Is What It Is powered by Time Out? Então ponha os olhos neste giveaway

Já há mais novidades sobre o segundo aniversário da It Is What It Is. A nossa preferida é a oferta de bilhetes aos seguidores da Time Out Lisboa.

Não é a primeira vez que escrevemos sobre o segundo aniversário da It Is What It Is, mas se há uns dias conseguimos adiantar a data (9 de Julho!), o tema (circo!!) e até alguns dos DJs de serviço (Damian Lazarus, Dymos & Shizzo e Kit Tech!!!), desta feita temos novidades. O local da festa a dobrar – com sunset e after – continua no segredo dos deuses, porque há tradições que não se devem contrariar, mas sabemos que Michael Benisty, artista consagrado do Burning Man e do Boom, vai criar estátuas exclusivas esta edição da It Is What It Is powered by Time Out.

Aos DJs já anunciados, juntam-se agora Jay Fase, Nomade, Eduard e Santa Clara. E até já se conhece o alinhamento: o sunset, que arranca às 18.00 e vai até à meia-noite, será animado por Damian Lazarus, fundador do Day Zero em Tulum, Dymos & Shizzo + Jay Fase e Kit Tech; o after segue até às 04.30 com Nomade, Eduard e Santa Clara.

Os bilhetes já estão à venda, com preços que começam nos 25€ (agora) e vão até aos 50€ (na última fase), mas os seguidores da Time Out Lisboa no Instagram podem participar no giveaway por uma entrada dupla no sunset deste Verão. Para ganhar, basta seguir a Time Out Lisboa (o quê? Ainda não segue? Tsc, tsc, tsc...) e identificar dois amigos na publicação do passatempo, que termina no dia 5 de Julho.

TERMOS E CONDIÇÕES DO PASSATEMPO DO 2º ANIVERSÁRIO IT IS WHAT IT IS POWERED BY TIME OUT

Como participar:

Este concurso é organizado pela Time Out Portugal LDA ("Time Out"). Deverá seguir os passos do giveaway publicado no Instagram da Time Out Lisboa (@timeoutlisboa) para ter uma oportunidade de ganhar (os "Bilhetes"). Participe entre os dias 28 de Junho e 5 de Julho para ter uma oportunidade de ser selecionado para ganhar uma entrada dupla para o 2º Aniversário It Is What It Is powered by Time Out.

Como funciona:

Conclua a sua inscrição seguindo os passos descritos no post da Time Out Lisboa no Instagram.

Termos e Condições gerais do concurso :

O concurso tem início às 18h00 do dia 28 de Junho (a "Data de Início"). E termina às 11h59 do dia 5 de Julho de 2023 (a "Data de Fim"). O concurso está aberto a todos os residentes em Portugal com idade superior a 18 anos, excepto funcionários da Time Out e do fornecedor do prémio, respetivos agentes, subcontratados e respetivos familiares. Ao participar, compreende que está a participar num concurso e aceita estas regras de concurso (as "Regras"). A Time Out reserva-se o direito de excluir qualquer inscrição no concurso a qualquer momento se tiver motivos para acreditar que o participante violou alguma das regras. Os direitos de autor de todas as participações no concurso permanecem com os respectivos participantes. No entanto, os participantes concordam que, ao participar no concurso, concedem à Time Out uma licença mundial perpétua e irrevogável, livre de direitos de autor, para utilização e republicação da inscrição. Isto inclui a partilha da inscrição nas redes sociais e a publicação pela Time Out a nível mundial, em qualquer uma das suas publicações, sites e/ou material promocional. O vencedor será notificado pela Time Out através do perfil de Instagram com o qual participou. O vencedor será selecionado aleatoriamente a partir de um sorteio na plataforma random.org. O prémio inclui uma entrada dupla para o 2º Aniversário It Is What It Is powered by Time Out . Todas as inscrições têm de ser enviadas pelo autor original. O vencedor pode ser solicitado a participar em publicidade, que pode incluir a utilização da respetiva fotografia para fins promocionais e de imprensa. Todas as participações consideradas impróprias ou ofensivas pela Time Out serão desclassificadas. O prémio será fornecido pela Time Out Lisboa e está sujeito aos respetivos termos e condições disponíveis nesta página. O vencedor será notificado através das informações de contacto enviadas ao carregar a inscrição. O vencedor pode ser solicitado a apresentar identificação. Qualquer vencedor que não seja contactável ou que não devolva o contacto no período de 48 horas após a notificação será desqualificado, perdendo, assim, o direito ao prémio. Não será dada nenhuma compensação e será selecionado um participante como um vencedor alternativo. Os nomes do vencedor podem ser obtidos enviando um pedido por escrito com um envelope endereçado e carimbado indicando qual o concurso para o qual gostaria de obter os dados do vencedor para Time Out Portugal LDA, Avenida de Liberdade nº10 – 4º Piso 1250 Lisboa ou por e-mail para geral@timeout.com até 12 de Abril de 2019. A seleção do vencedor da Time Out é final e vinculativa para os participantes. Não será feita qualquer correspondência. O prémio não é negociável, transferível nem reembolsável. A Time Out não se responsabiliza por qualquer perda ou dano causado, incluindo, nomeadamente, perda ou danos indiretos ou consequentes ou danos pessoais (com exceção de morte ou danos pessoais causados por negligência da Time Out) registados ou sofridos em relação ao Prémios. No caso de circunstâncias imprevistas, a Time Out e o Fornecedor do Prémio reservam-se o direito de substituir o prémio por uma alternativa de valor igual ou superior. Em caso de acto, omissão, evento ou circunstância que esteja além do controlo razoável da Time Out e/ou do fornecedor do prémio e que impeça a Time Out e/ou o fornecedor do prémio de cumprir as regras, nem a Time Out nem o fornecedor do prémio são responsáveis por qualquer incumprimento ou atraso no cumprimento das suas obrigações. A Time Out reserva-se o direito de alterar, atrasar, adiar ou cancelar o concurso no caso de circunstâncias fora do seu controlo razoável. Este concurso e as regras são regidos pelas leis de Portugal e estarão sujeitas à jurisdição exclusiva dos tribunais portugueses. Ao participar no concurso, todos os participantes autorizam o tratamento dos respectivos dados pessoais pela Time Out para os efeitos de administração deste concurso. O promotor do concurso é a Time Out Portugal LDA, Avenida da Liberdade nº10 – 4º Piso 1250 Lisboa e todas as referências a Time Out referem-se à Time Out Portugal LDA. A Time Out tem o direito de licenciar todos e quaisquer direitos concedidos à Time Out às empresas associadas e licenciadas.

Termos e Condições Específicos do prémio :