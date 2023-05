Em Junho, Ana Vilela sobe ao palco do Bossa Market

A quarta edição do Bossa Market acontece a 17 e 18 de Junho na FIARTIL, no Estoril. Promete reunir o melhor do Brasil em Portugal, ao incluir mais de 100 expositores de gastronomia, moda, design e entretenimento. A música fica a cargo de Ana Vilela, autora do êxito "Trem-Bala", que sobe ao Palco Bossa nos dois dias do mercado.

Mas a música não se faz só com sotaque brasileiro. Além de música popular brasileira, bossa nova e samba, canta-se o fado, numa fusão entre as culturas portuguesa e brasileira. Os DJ sets também prometem animar o público.

E porque este é um evento para toda a família, enquanto as crianças participam em workshops e oficinas no espaço que lhes é destinado, os pais podem assistir a conversas sobre temas actuais no Espaço Talks. Havendo ainda outros convidados a anunciar, já está confirmada a presença de Bárbara Taborda com uma conversa sobre slow age e a surfista Joana Andrade.

O Bossa Market, bem como o Bossa Music, outro evento de cultura brasileira, foram criados pela empresária e influencer digital Fabiana Barcellos.

FIARTIL (Estoril). Sáb-Dom 17 e 18 Jun, 11.00-23.00. 5€-14€

Texto editado por Mauro Gonçalves

