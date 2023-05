Market Stylista volta para assinalar dez anos de compras em português

Uma década depois do seu primeiro evento, o mercado volta ao seu poiso habitual: a FIARTIL, no Estoril. No recinto, vão estar 120 marcas nacionais, resultado da curadoria de Maria Guedes, da moda e à decoração, sem esquecer os comes e bebes. Após a edição de Primavera, em Abril, vem aí o mercado que celebra o Verão, o sol e o calor. Acontece no último fim-de-semana do mês, nos dias 27 e 28 de Maio.

Com apenas 20 marcas, o Market Stylista surgiu em 2013, pelas mãos de Maria Guedes. O objectivo foi, desde o primeiro dia, dar espaço a marcas portuguesas emergentes. "Senti a necessidade de reunir as novas marcas locais que iam surgindo desde 2009 e que trouxeram novidade e modernidade às áreas da moda e lifestyle”, conta a empreendedora em comunicado.

Até hoje, o Market Stylista continua a proporcionar uma experiência de compras ao ar livre, onde é possível conhecer projectos emergentes, outros já reconhecidos, como a Latitid, a Mustique, a More is Better, a Two Zero, os gelados Santini ou os produtos biológicos da Quinta do Arneiro, entre outros.

Se não está interessado em comprar, o mercado convida-o a usufruir da vasta oferta de restaurantes e da zona Organic Foods, da esplanada e de uma zona de descanso onde até os animais de estimação são bem-vindos.

FIARTIL (Estoril). Sáb-Dom. 10.00-19.00. 3€

