Em Junho e Julho há peddy paper pela calçada lisboeta

Alguma vez tentou perceber o significado das tartarugas, navios e símbolos espalhados pela calçada lisboeta? Se sim, então não perca este peddy paper 'Pela Calçada'', organizado pela Câmara Municipal de Lisboa. A Baixa Pombalina e o Parque das Nações são os destinos que pode escolher visitar.

O primeiro peddy paper acontece já no dia 5 de Junho e todos os caminhos vão dar à Praça D. Pedro IV (Rossio). O dia arranca às 9.30 e a partir daí é só desbravar caminho pelas ruelas da Baixa e da Avenida da Liberdade – o peddy paper termina às 13.00 na Praça Luís de Camões. A actividade realiza-se em equipas (entre 3 a 6 participantes) e é composta por cinco percursos. Cada grupo terá um mapa, enunciados com as provas, folhas de resposta, curiosidades e um questionário final de satisfação.



Em Julho, a brincadeira repete-se mas, desta vez, no Parque das Nações. No dia 20, sexta-feira, das 9.30 às 12.30, o ponto de encontro é no início da Alameda dos Oceanos, junto à Rotunda dos Vice-Reis. O peddy paper termina no Jardim das Palmeiras (junto ao Pavilhão do Conhecimento). As regras mantêm-se mas há duas novidades: só se aceitam até seis equipas no máximo e há um percurso apenas.



Esta é uma iniciativa da Escola de Calceteiros, do Departamento de Desenvolvimento e Formação e da Câmara Municipal de Lisboa. Se tiver vontade de participar envie, até 25 de Maio, um e-mail para escoladecalceteiros@cm- lisboa.pt com o nome completo, data de nascimento, e-mail, contacto telefónico e a data do peddy paper. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas individualmente ou em grupo. Se tem mais de 18 anos, pode participar, sim senhora.

