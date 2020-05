Em Junho, o Oceanário é grátis para os mais novos

De 1 a 30 de Junho, na compra de um bilhete de adulto, o Oceanário de Lisboa oferece um bilhete de criança até aos 12 anos. A iniciativa acontece em celebração do mês da criança.

Reaberto no passado dia 11 de Maio, em conformidade com as recomendações das autoridades sanitárias, o Oceanário de Lisboa promove agora o regresso do público, com o objectivo de "ajudar as famílias portuguesas a desconfinar e a promover a visita ao aquário, para que possam 'mergulhar' no fundo do mar e usufruir de momentos únicos, de paragem, observando os animais debaixo de água e conhecendo melhor as espécies marinhas".

Os visitantes terão acesso a todas as exposições do espaço, incluindo o aquário central, as florestas submersas e a instalação ONE – o mar como nunca o sentiu. As visitas devem, contudo, obedecer às novas normas de segurança sanitária. O pagamento de bilhetes é feito exclusivamente por meios automáticos e o uso de máscara é obrigatório ao longo do tempo de permanência no espaço, além de ser necessário ter outros cuidados.

A direcção do Oceanário destaca ainda "a redução do número de visitantes em simultâneo, a realização de acções frequentes de higienização dos espaços, o reforço de dispensadores de gel desinfetante para uso dos visitantes". Haverá também informações áudio e gráficas para relembrar o distanciamento ainda necessário.

