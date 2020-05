Dia da Criança: Parques de Sintra com entrada gratuita e actividades para miúdos

No regresso à actividade e com novos espaços de visita, a Parques de Sintra celebra o Dia da Criança na próxima segunda, 1 de Junho, com entradas gratuitas para crianças até aos 12 anos. Esse dia fica também marcado pelo lançamento de uma colecção de livros digitais sobre o património para o público juvenil.

Apesar de já receberem visitas desde 18 de Maio, dia da reabertura, as regras são apertadas – o uso de máscara é obrigatório nos espaços interiores e as entradas estão condicionadas à lotação controlada dos espaços.

O dia fica marcado também pela reabertura da Escola Portuguesa de Arte Equestre, que, mesmo funcionando com lotação reduzida, celebra a ocasião com o espectáculo “Crininhas vai para a Escola”, uma actividade dedicada aos mais novos e também ela gratuita até aos 12 anos, ainda que seja necessária inscrição (arteequestre@parquesdesintra.pt).

O espectáculo acontece no Picadeiro Henrique Calado, na Calçada da Ajuda, em Belém, às 11.00, e foi construído com o propósito de dar a conhecer às crianças o universo da Alta Escola Equestre Portuguesa. A personagem principal será o cavalo Crininhas, que chega à Escola de Arte Equestre vindo da Coudelaria de Alter, onde nasceu, e que mostra ao público mais sobre esta arte e os exercícios que os cavalos e os cavaleiros faziam no tempo dos reis e das rainhas.

Será também neste Dia da Criança que a Parques de Sintra aproveita a data para lançar uma colecção de livros digitais e gratuitos para dar a conhecer ao público juvenil o património que administra. Neste dia, ficam disponíveis os dois primeiros livros da série, um dedicado ao Parque e Palácio de Monserrate e o outro à Escola Portuguesa de Arte Equestre, na plataforma elaborada para o propósito.

Serão dez os livros desta colecção, cada um correspondente a um dos espaços da Parques de Sintra, e todos eles recorrem a uma linguagem simples e uma abordagem interactiva com conteúdos áudio, vídeo e desafios no fim de cada leitura.

