Em Lisboa, a vindima faz-se a 31 de Agosto e com vista para o Aeroporto

Está aberta a época – e as portas para o Parque Vinícola de Lisboa. É aí, perto do Aeroporto, que se fazem as vindimas que dão origem ao vinho Corvos de Lisboa.

Vindimas no Parque Vinícola de Lisboa

O Parque Vinícola de Lisboa, que tem vista para o Aeroporto Humberto Delgado, vai estar de portas abertas nesta quinta-feira, 31. Com início às 09.00, as vindimas – das uvas que dão origem ao vinho Corvos de Lisboa – são de participação gratuita e, segundo a autarquia, a oportunidade perfeita “para conhecer a importância do vinho nas tradições e na cultura regional”. Mas, atenção, os lugares costumam esgotar rápido.

Recorde-se que o projecto para uma vinha na cidade entrou em marcha após a Câmara Municipal de Lisboa ter assinado, em Junho de 2014, um protocolo com a maior produtora de vinhos da região: a Casa Santos Lima. Foi num local até então sem uso, junto à Rotunda do Relógio, que nasceu o Parque Vinícola de Lisboa, onde se plantaram as castas Touriga Nacional, Tinta Roriz e Arinto.

A primeira vindima no Parque Vinícola de Lisboa realizou-se no Verão de 2017 e ainda o vinho Corvos de Lisboa Arinto não tinha aquecido as garrafeiras quando chegou um prémio: uma medalha de Ouro na edição de 2018 do Concurso de Vinhos de Portugal, da Vini Portugal. Agora, espera-se que a colheita dê mais uma “boa pomada”, como desejou na altura o vereador José Sá Fernandes.

A vindima começa às 09.00 e termina às 12.30, com um lanche pelo meio, às 11.00. A participação é gratuita, mas encontra-se sujeita a marcação prévia e à disponibilidade de lugares. As inscrições fazem-se online e, no caso de haver vaga, deverá levar chapéu, calçado e roupa confortável.

Parque Vinícola de Lisboa, Rua Quinta da Graça. 31 Ago, Qui 09.00-12.30. Grátis, mediante inscrição

