Em Lisboa, as temperaturas vão descer 10ºC esta semana (e talvez chova)

Previsões de aguaceiros e descidas de temperatura. É o que se espera para esta semana na região de Lisboa, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Mesmo com os termómetros a atingirem os 36ºC esta segunda-feira e os 34ºC na terça, o tempo começa a mudar a meio da semana.

A partir de quarta-feira, 18, os termómetros devem começar a registar descidas significativas de temperatura, ficando nesse dia por um máximo de 27ºC e na quinta de 25ºC, então já com um céu nublado. As temperaturas do final da semana deverão atingir um tecto entre os 24ºC e 25ºC, havendo a possibilidade de chuva na sexta-feira e no sábado. No domingo, com a máxima a rondar os 25ºC, a probabilidade de chuva diminui. De quarta-feira em diante, o IPMA prevê que as temperaturas mínimas variem entre 16ºC e 18ºC.



Na próxima semana, a possibilidade de precipitação torna-se cada vez mais baixa e as máximas voltam a subir, rondando os 25ºC e 28ºC até quarta-feira, 25.

