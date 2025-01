Em Lisboa perdem-se 4740 minutos por ano em horas de ponta, mas é a oitava melhor cidade da UE

A par das cidades de Copenhaga, na Dinamarca, e de Amesterdão, nos Países Baixos, Lisboa é a terceira capital da União Europeia (UE) e quinta do mundo com o nível de congestionamento mais baixo e a oitava com menos tempo médio perdido em horas de ponta, revela o índice de tráfego mundial TomTom, que analisa 500 cidades de todo o mundo. Boas notícias? Depende. O oitavo lugar representa, ainda assim, 79 horas (4740 minutos) perdidas por ano, durante os períodos de maior tráfego automóvel (horas de ponta). O cenário é apenas superado por sete capitais da UE. A nível mundial, e entre 500 cidades, Lisboa está no 294.º lugar em termos de congestionamento.

Fica a saber-se, ainda, que para se percorrerem 10 quilómetros dentro de Lisboa, são necessários 23 minutos e 47 segundos, de acordo com o mesmo ranking. No top três das capitais da UE onde se perde menos tempo a percorrer a mesma distância estão o Luxemburgo, Liubliana, na Eslovénia, e Estocolmo, na Suécia (do primeiro ao terceiro lugar). Já quanto às capitais onde se perde menos tempo em horas de ponta, são elas Valeta, em Malta, Luxemburgo e Bratislava, na Eslováquia.

A cidade mais congestionada do mundo durante o ano de 2024 foi a Cidade do México, com um nível de 52%. Nos antípodas, está Thousand Oaks, nos Estados Unidos.

Num comunicado enviado às redacções, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, interpreta os números como "o resultado de uma visão de cidade equilibrada". Isto depois de diferentes meios de comunicação terem noticiado os resultados pouco abonatórios para a capital portuguesa do relatório sobre tráfego mundial da consultora Inrix, em que se destacaram as 60 horas perdidas no trânsito durante um ano. Já para o vice-presidente da autarquia, que tem o pelouro da Mobilidade, "esta classificação de Lisboa entre as três cidades com melhor mobilidade na Europa é um motivo de orgulho". O autarca refere-se ao nível de congestionamento urbano, em que acima de Lisboa (com 26% de congestionamento) estão apenas Madrid (21%) e Valeta (18%). "A nossa mobilidade está a dar resultados e eles são factuais e objetivos", analisa Filipe Anacoreta Correia.

