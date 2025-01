Num ano, lisboetas perderam 60 horas no trânsito

Em Lisboa, os condutores perderam uma média de 60 horas em congestionamentos e, no Porto, 36 horas. Estes são os números a que chegou a consultora Inrix, sobre o tráfego mundial no ano de 2024, e que colocam a capital portuguesa no 20.º lugar do ranking, a nível europeu, e no 44.º lugar, no âmbito mundial. Em 2023, Lisboa estava um pouco melhor, com 57 horas perdidas num ano, em média, na estrada.

Analisando mais de 900 cidades de 37 países, a consultora destaca Istambul, na Turquia, como a cidade do mundo onde o trânsito é o maior inimigo do tempo, tendo-se perdido uma média de 105 horas dentro do carro no ano passado. A cidade turca destronou, assim, Nova Iorque, que agora ocupa o segundo lugar da lista, à frente de Chicago, também nos Estados Unidos, e da Cidade do México (México).

No contexto europeu, Londres, no Reino Unido, lidera a tabela, assumindo-se ao mesmo tempo como a quinta cidade mais congestionada do mundo. Seguem-se Paris (França) e Dublin (Irlanda). A fechar o top 10 está a capital alemã, Berlim.

Recorde-se que, em Junho, uma análise da Discover Cars classificava Lisboa como a segunda cidade europeia mais stressante para conduzir.

