Em Maio, a Cordoaria Nacional volta a transforma-se num recreio para coleccionadores

A Lisbon Art and Antiques Fair arranca a 9 de Maio com 35 expositores de arte moderna e contemporânea, design, joalharia e antiguidades. Pedro Calapez é o artista convidado.

A Cordoaria Nacional é mesmo o grande palco da arte de Lisboa. Ainda antes de mais uma edição da Arcolisboa, é a Lisbon Art and Antiques Fair (LAAF) a ocupar este espaço nobre da cidade. De 9 a 17 de Maio, a maior feira de arte nacional junta 35 expositores – entre antiquários, galerias de arte moderna e contemporânea, especialistas em joalharia ou design –, nacionais e estrangeiros.

No total, os visitantes poderão contar com 1380 metros quadrados dedicados à arte, naquela que é a 22.ª edição da LAAF e que conta com Pedro Calapez como artista convidado. O pintor português levará para a cordoaria a sua série Lameiros, conjunto de telas inspiradas no nordeste transmontano, mais precisamente nos terrenos de uso comunitário que, no norte do país, se destinam ao armazenamento de forragens de aldeias vizinhas.

DR Pedro Calapez

Organizado pela APA (Associação Portuguesa dos Antiquários), o evento volta a contar com a OITOEMPONTO na elaboração do projecto cenográfico. Na lista de participantes, destaque para cinco estreantes. São eles Alexandra Matias Jewelry, Atelier Daciano da Costa, Galeria da Estrela, Gracinha Viterbo Interior Design e L’Éléphant. A proposta é, portanto, ir da Antiguidade Clássica ao design contemporâneo sem sai da Cordoaria Nacional.

Do lado da programação, o destaque volta a ser as Conversas Sobre Arte. Para o dia 12 de Maio está marcada a palestra Azulejo: um Património com Futuro, às 18.00. Dois dias depois, o mote é Visita a uma Colecção Particular de Arte Moderna e Contemporânea, à mesma hora. A 15 de Maio é a vez da conversa se debruçar sobre o tema Etnologia e Design – Diálogos Abertos.

Avenida da Índia (Belém). De 9 a 17 de Maio. Sáb-Qui 15.00-21.00, Sex 15.00-23.00. 15€ (25€ bilhete duplo com catálogo)

