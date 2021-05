Em Maio e em Junho vai poder jantar de olhos vendados em Lisboa e no Porto

'Dining in The Dark' é a iniciativa que propõe um jantar às escuras, em que "o paladar e o olfacto assumem o controlo".

A partir de Maio, os jantares às escuras estão de regresso a Lisboa e ao Porto. O Panorama Restaurante, no Sheraton Lisboa Hotel & Spa, e o restaurante Varanda Azul, em Lisboa, e o éLeBê Entreparedes, no Porto, serão os espaços que receberão o Dining in The Dark, uma iniciativa “sensorial única que leva o conceito de jantar fora a uma nova perspectiva”.

Os participantes poderão escolher três menus diferentes (vegetariano, de peixe ou de carne) que inclui uma entrada, prato principal e sobremesa. A refeição será feita de olhos fechados, numa ocasião em que “o paladar e o olfacto assumem o controlo”.

“Jantar de olhos vendados num ambiente intimista à luz das velas, com uma ementa surpresa, é a proposta da Fever para os meses de Maio e Junho. Com a reabertura dos restaurantes após um longo período de confinamento no país, esta experiência irá elevar uma normal saída para jantar fora a um nível gastronómico e sensorial totalmente diferente”, detalha uma nota sobre o evento.

Os bilhetes já se encontram à venda através do site da Fever e têm o valor de 30€ por pessoa para o Panorama Restaurante, no Sheraton, e para o Varanda Azul. No Porto, o bilhete para o éLeBê Entreparedes é de 28€.

