Em Maio há festa no Mercado

O Time Out Market celebra o seu 9º aniversário. E com quase uma década de existência, podemos dizer que estamos como peixe na água (do rio). Venha mergulhar nesta festa.

Como bons pais babados, todos os anos, por esta altura, relembramos passo a passo o dia em que o Time Out Market abriu as portas a Lisboa e o primeiro projecto editorial em 3D ganhou vida numa das alas do histórico Mercado da Ribeira.

Nove anos depois, a 18 de Maio de 2023, voltamos a celebrar no mercado mais antigo de Lisboa. Neste aniversário, exploramos a relação directa com o Tejo, que no passado ofereceu à cidade os produtos mais frescos descarregados no cais, e actualmente junta os melhores restaurantes de Lisboa debaixo do mesmo tecto. Para celebrar, decidimos trazer o rio não para debaixo do tecto, mas literalmente para o tecto. Durante um mês, uma instalação da artista e designer Madalena Martins vai encher o Time Out Market com um número nove gigante desenhado por um cardume dinâmico e elementos como tecidos finos e transparências em diferentes tons de azul.

DR Em 2022, foi assim a festa de aniversário do Time Out Market

Já com os pés bem assentes na terra, a festa começa a partir das 13.00 com o food hall a encher-se de música com vários DJ sets. O pontapé de saída será dado pelo DJ Kwan (13.00-15.00), uma referência na cena musical portuguesa. DJ, turntablist, apresentador de rádio, curador de eventos, A&R e manager de artistas, ele faz de tudo um pouco e os seus sets quebram barreiras musicais, misturando hip-hop, r&b, soul, funk, música electrónica ou rock. Depois de, em 2018, ter celebrado 20 anos de carreira num grande evento no Estúdio Time Out, regressa agora ao food hall para a festa dos nove anos.

Das 18.00 às 20.00, o palco pertence à DJ Rafeira. Atrás da mesa de mistura, a actriz Mafalda Luís de Castro promete passar o que mais gosta: funk brasileiro atrevido e música revivalista dos 90s e 2000. Uma mistura de estilos que não vai deixar nenhum pezinho indiferente.

A festa segue das 21.00 até às 23.30, com uma batalha épica. A Party Battle Delirius põe Pedro Garrido e Nokin em confronto, numa disputa de dois estilos de música diferentes. Oldmusic vs Newmusic, Funk vs Latino… O espectro desta guerra musical é infinito. Em palco estarão os dois DJs nas suas cabines, duas equipas de bailarinos a acompanhar cada estilo musical e duas temáticas musicais. Para conduzir e mediar esta batalha, o anfitrião Fausto Belluci dará voz aos convidados e ao júri: o público, claro. E para não fazer mais spoilers, avisamos apenas que estão planeados duas surpresas durante esta actuação.

Venha mergulhar nesta festa. A entrada é livre.

Time Out Market. Avenida 24 de Julho, Cais do Sodré. Todos os dias 10.00-00.00

