Em Maio, os bastidores da Avenida da Liberdade ficam à vista

Talvez já tenha assistido a vários espectáculos e sessões de cinema no Teatro Politeama, no Variedades ou no Cinema São Jorge, mas sabe o que se esconde longe dos holofotes? Na próxima edição da Avenida Open Week, marcada para 23 a 29 de Maio, pode descobrir: entre dezenas de iniciativas gratuitas, que incluem exposições, workshops, provas e aulas abertas, estão visitas aos bastidores destas três salas alfacinhas. A primeira está marcada para sábado, dia 23 às 14.15 no Politeama, seguida do musical infantil Hércules; a seguinte acontece na segunda-feira, 25, às 17.30 e promete mostrar os meandros do São Jorge; e a última, no Variedades, entra em zonas normalmente reservadas – camarins, acessos de cena, áreas técnicas e de trabalho – para perceber o que acontece antes, durante e depois de um espectáculo. É no dia 27, quinta-feira, entre as 11.00 e o meio-dia, e passa também pelo Parque Mayer e pelo Capitólio.

O evento, organizado pela Associação Avenida, chega à quarta edição com a adesão de 20 espaços e um programa com mais de 30 propostas – da cultura à gastronomia, beleza, design e moda. Neste campeonato, duas lojas saltam à vista: a Longchamp, que faz uma apresentação da marca e dá sugestões de como acessorizar carteiras ou sacos nos dias 23 e 29 (sábados), às 10.00; e a Michael Kors, com experiências de personal styling com as tendências da estação todos os dias do evento entre as 17.00 e as 18.00.

O spa OG Esthetics & Health e a Maison Sisley tratam-lhe da beleza: o primeiro com rituais de assinatura, recomendações personalizadas e ofertas (dias 27 e 28 às 11.00, 13.00, 14.30 e 17.30); a segunda com diagnósticos de cabelo e sessões flash de hair styling (dias 28 e 29 entre as 10.00 e as 18.00, com agendamento).

©Duarte Drago

À mesa, as iniciativas arrancam com uma masterclass de coquetelaria no Seen by Olivier (26 de Maio às 17.00). Dia 28, ao meio-dia, a Delta Coffee House Experience junta-se à festa com um workshop de café; e às 16.00, há prova de vinhos do Porto na loja 1933 Wine & Spirits Collection by Cellar 47. Finalmente, a 29, sexta-feira, a Cervejaria Liberdade ensina a fazer bife tártaro (com degustação incluída) às 16.00 e o Matiz Lisboa Bar apresenta o cocktail do mês (também com degustação) às 17.00.

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Alguns hotéis da artéria mais movimentada da cidade aderem à semana aberta, cujo programa completo está disponível no site da Avenida da Liberdade – caso do The One Palácio da Anunciada, que no fim-de-semana de 23 e 24 de Maio às 14.00 faz uma visita guiada às zonas nobres do edifício que pertenceu aos Condes de Ericeira; ou do Tivoli, que chama a artista Weronika Anna Rosa para apresentar a exposição "AWAKENING". Mais surpreendente é a visita ao muito aguardado projecto House, do JNcQUOI (onde mora já o restaurante Fish), que inclui bebidas no bar Mirror. Está marcado para terça-feira, 26 de Maio às 17.00.

Avenida Open Week. 23-29 Mai. Vários locais. Grátis

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