Em Marvila, este mercado tem um Pai Natal, circo e música

No sábado, 30 de Novembro, o Natal chega oficialmente a Marvila. O mercado, os workshops e concertos instalam-se no Prata Riverside Village, mas só mesmo durante um dia.

É a partir das 14.00 que o So!Christmas abre as portas. E com tudo a que o Natal tem direito. O mercado, onde encontra um pouco da moda, cerâmica, arte e joalharia que se faz localmente, está aberto até às 20.00. E da agenda fazem parte várias actividades para toda a família.

Para quem quiser pôr as mãos na massa, há um workshop de decorações com Madalena Pequito, com a duração de trinta minutos, em que os participantes vão poder pintar peças de barro. Acontece às 15.00, às 16.00 e às 17.00. A pensar nos mais pequenos, a animação está garantida já que, a partir das 15.00, chega o Pai Natal.

A música, que vai da clássica à contemporânea, sem esquecer os êxitos da época, também faz parte do programa. O quarteto de cordas Quarteto Tágide actua às 15.00 e às 17.00. A meio da tarde, às 16.00, há ainda tempo para uma demonstração de artes circenses.

A grande inauguração da árvore de Natal está marcada para as 18.00, hora em que a banda Original Bandalheira sobe ao palco.

Prata Riverside Village (Marvila). 30 Nov. Sáb 14.00-20.00. Entrada livre

