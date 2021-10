Em Monsanto, a festa de Halloween dura dois dias

O Monsantos Open Air, no Parque de Monsanto, marcou duas festas alusivas ao dia mais assustador do ano. O Halloween Fest Day & Night arranca na véspera, 30 de Outubro, com música dos anos 90 e 2000. O alinhamento conta com os DJs Edmundo, Gabe, Tiago Bandeiras e Pedro Machado.

No Dia das Bruxas, 31 de Outubro, há mais quatro actuações musicais, mas desta vez pensadas para espantar fantasmas com um passinho ou dois de samba. A cabine de som ficará a cargo de Dinho Zamorano, de Mary Of God e dos habitués Tiago Bandeiras e Pedro Machado.

A abertura de portas está prevista para as 17.00, com entrada até às 21.30. As despedidas só se fazem pelas 02.00. Os bilhetes custam 10€, mas o passe fica a 16€, sempre com oferta de duas bebidas por dia. Só não esqueça o dress code obrigatório: mascarado ou casual chic, é à escolha.

Monsantos Open Air. Sáb-Dom 17.00-02.00. 10-16€.

