Em noite de Lua Cheia especial, há visita guiada no Parque de Monsanto

Neste sábado, 22 de Junho, o Parque de Monsanto convida os lisboetas a virem em passeio pelo parque florestal ver uma Lua Cheia especial – e a visita é gratuita. Esta Lua Cheia, também chamada de Lua Vermelha, será a mais baixa no céu deste ano, porque quase coincide com o solstício de Verão, o mais longo dia do ano, esta quinta-feira. Nas latitudes mais altas da Europa, isso pode dar-lhe uma tonalidade avermelhada, parecida com a que às vezes se vê durante o nascer ou o pôr-do-sol, daí ter o nome de Lua Vermelha. Por cá, esperemos que as condições de visibilidade permitam boas observações.

O percurso é guiado por Fernando Louro Alves, do Parque de Monsanto, tem início às 19.30 e permitirá apreciar o pôr-do-sol e a subida da lua no céu. Sendo a Lua Cheia mais baixa do ano, o ponto de observação deverá ser alto. É o que vai acontecer. O ponto de encontro é em Alcântara, frente ao restaurante A Tapadinha, junto ao pilar da Ponte 25 de Abril. Daí, um autocarro leva os participantes até ao Moinho do Alferes/Penedo, onde começa o percurso que vai permitir observar também a fauna nocturna, e sentir as diferenças em relação ao dia, nas encostas oeste e sul do parque florestal – à luz da Lua Cheia.

Percurso noturno – Lua Cheia, Lua Vermelha. Ponto de encontro: frente ao restaurante A Tapadinha. Calçada da Tapada, 41. 22 Jun (Sáb) 19.30-00.00. Participação gratuita sujeita a inscrição para monsanto.inscricoes@cm-lisboa. pt

