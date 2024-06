Ir à praia de autocarro? Este Verão, pode-se usar o passe Navegante

Tal como no ano passado, as linhas Mar da Carris Metropolitana voltam a funcionar entre 1 de Julho e 31 de Agosto. A novidade é que este Verão não é preciso comprar bilhete, podendo-se utilizar o passe navegante. Os trajectos definidos pela empresa de transportes abrangem a zona entre Bucelas e Sesimbra, com passagens por Odivelas, Forte da Casa, Cidade Nova (Loures), Póvoa de Santo Adrião, Sacavém, Lisboa, Montijo, Almada, Moita e Costa da Caparica.

Pode consultar a rede completa aqui (fica, ainda assim, a ressalva que de, no momento em que a Time Out tentou aceder aos horários de cada carreira, as diferentes páginas não permitiam a sua visualização).

DR Linhas Mar da Carris Metropolitana

Para utilizadores ocasionais, o valor do bilhete a bordo numa linha Mar é de 4,50€, enquanto o pré-pago é de 3,10€. Já o valor mensal do passe municipal é de 30€ e do metropolitano é de 40€.

