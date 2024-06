Se não gosta de caracóis, este festival não é para si

Está de regresso a Loures o festival que põe o caracol no centro do prato. Em caril, na feijoada, ou num hambúrguer, o Festival do Caracol Saloio quer dar a provar a especialidade, de várias formas e feitios. Entre 27 de Junho e 14 de Julho, além da oferta gastronómica, há artesanato, produtos regionais e concertos.

É no Parque Verde do LoureShopping que, ao longo de vários dias, os apreciadores de caracol vão poder experimentar mais de 50 pratos com a iguaria. As propostas são apresentadas por vários restaurantes da zona de Loures. Entre eles, a Hamburgueria Criativa propõe carpaccio de cogumelos frescos com caracóis e trilogia de pimentos e uma "trouxa criativa" de hambúrguer, envolvida em queijo de cabra, caracóis e compota; a Mercearia by Vítor Palmilha apresenta pica-pau dos Açores com caracol, favas com caracoleta e chouriço, e ainda caracóis à bulhão pato com vinho arinto de Bucelas. A Marisqueira Ímpar tem açorda e feijoada de caracol, já o Retiro do Minhoto dá a provar caril de caracoleta com arroz basmati, caracoleta à mexicana picante e também à setubalense.

A acompanhar a oferta gastronómica, os dias serão pontuados de música. A 28 de Junho, quem anima o festival são os Duo Café Creme; a 3 de Julho, os Stout Fusion; dia 7, os Trio Maravilha; a 11 é a vez da cantora Anaísa; a 14, Jorge Nice sobe ao palco. No wine lounge, entre 1 e 10 de Julho, a música que se vai ouvir tem um toque diferente. Martim Barbosa e João Pedro Santos tocam clarinete, a 1 e 8 de Julho, respectivamente; Camané (não o fadista), Joel Pinto e Gabriela Figueiredo tocam saxofone, nos dias 3, 9 e 10, respectivamente. A 2 de Julho, Rui Tanoeiro canta fado.

Parque Verde do LoureShopping. 27 Jun-14 Jul. Seg-Dom 17.00-00.00. Entrada livre

+ Esta capital europeia acaba de receber as suas primeiras estrelas Michelin