Esta capital europeia acaba de receber as suas primeiras estrelas Michelin

Na indústria da hospitalidade, poucos prémios competem com o prestígio e a importância do Guia Michelin, mas nesta cidade europeia nunca nenhum chef ou dono de restaurante tinha sentido a emoção de ser distinguido com uma das ambicionadas estrelas. Até agora.

O Guia Michelin chegou finalmente à Lituânia, numa cerimónia realizada a 13 de Junho em Vilnius. E quatro restaurantes da capital foram premiados com uma estrela Michelin cada.

O primeiro deles é o Nineteen 18, um restaurante na Senator’s Passage, na Cidade Velha, que aposta no contraste entre o produto de alta qualidade e uma atmosfera descontraída. O Džiaugsmas, que significa “alegria” em lituano, também recebeu uma estrela, sendo conhecido pelos seus pratos descomplicados com foco no sabor.

Os outros dois restaurantes premiados foram o Demo, um café durante o dia que se transforma num elegante restaurante à noite, e o Pas Mus (que se traduz vagamente como “nossa casa”), uma abordagem acolhedora da alta gastronomia que proporciona um ambiente confortável para desfrutar de uma refeição.

“O facto de Vilnius estar presente nesta prestigiada lista vai servir de incentivo para aprendermos mais sobre as tradições e a cultura gastronómica [lituana], tanto para nós como para quem nos visita; vai promover os nossos talentosos chefs; e vai permitir que o sector gastronómico na capital floresça ainda mais!”, disse o presidente da Câmara de Vilnius, Valdas Benkunskas.

Ainda assim, não foram só as estrelas que brilharam neste evento – os restaurantes 14 Horses, Le Travi e Gaspar’s foram todos reconhecidos com o selo Bib Gourmand pela excelência dos seus pratos a preços razoáveis.

Pode ler mais sobre o novo guia da Lituânia no site da Michelin.

