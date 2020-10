Em Novembro, o Museu do Oriente vai ter workshops online e presenciais

O Museu do Oriente continua a sua missão de aproximar o Ocidente ao Oriente, além da exposição permanente e temporárias. Em Novembro, são quatro os workshops onde se pode inscrever e aprender técnicas tradicionais de países distantes.

No sábado, 7 de Novembro, o museu organiza uma oficina presencial de Construção de Livro Chinês – Zhen Xian Bao (10.00-12.30 e 14.00-16.30; 50€) para a construção desta que é uma arte tradicional rural quase extinta. Fabricado por algumas minorias étnicas que viviam em províncias montanhosas mais remotas, o Zhen Xian Bao é um livro de múltiplas caixas que tinha como finalidade “o transporte de utensílios de costura, moldes e padrões de papel e, mais tarde, fotografias de família e documentos ligados a memórias pessoais”, explica o museu. Feito com papéis reciclados, apresenta-se no formato de livro fechado por um fio e preso a uma capa de tecido.



No mesmo dia e no mesmo horário, pode ficar no conforto do lar a aprender com o workshop A Tecnologia da Pintura (50€) que irá ensinar a estrutura e os materiais de uma pintura e como são produzidos. Quais os diferentes suportes, como os seleccionar e preparar ou como identificar tintas acrílicas são alguns dos temas abordados, em tempo real.



Entre 9 e 13 de Novembro, as atenções viram-se para a Roda de Oleiro (14.00-17.00, 180€), uma conhecida técnica também com uma longa tradição no Oriente, onde serão ensinados os passos fundamentais para dar à roda, num workshop presencial. “Ao assentar no contacto directo e sensível da matéria-prima, estimula a criatividade e poder de expressão individual”, desafia o museu.

Já a pensar no Natal, a 14 de Novembro (sábado) acontece o workshop Temari – Bolas de Mão Japonesas (14.00-18.00; 33€-45€), que será presencial, mas com streaming em simultâneo. São bolas que pode aproveitar para pendurar na árvore de Natal ou aproveitar para oferecer na quadra natalícia. No Japão, embora tenham começado por ser confeccionadas como brinquedo, hoje são uma oferta muito importante e tanto provam grande amizade como amor maternal.

