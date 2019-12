Em Oeiras a entrada em 2020 faz-se na marina com fogo-de-artíficio e DJ

Fogo-de-artíficio, música e muita festa. A Passagem de Ano em Oeiras faz-se na marina, com a actuação do DJ Sérgio Tavares a partir das 23.00.

Está na altura de pensar como terminar o ano em beleza. Em Oeiras, dão-se as boas-vindas ao Ano Novo com um espectáculo de fogo-de-artifício junto ao recinto da Capital do Natal, mas também na marina, onde haverá animação musical a partir das 23.00.

“Traga o espumante e as passas e junte-se a nós numa noite que promete ser de muita diversão”, lê-se na página de Facebook da Oeiras Viva, a empresa responsável pela festa de Réveillon na marina.

Aproveite já para marcar jantar em família num dos restaurantes da vila, como o Charkoal, o Dim Sum ou o Zé Varunca. Quando chegar a hora das dozes badaladas, estará de estômago reconfortado e com energia para dançar noite fora, ao som do DJ Sérgio Tavares.

Marina de Oeiras. Ter 23.00. Grátis.

