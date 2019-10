Em Outubro, dêem a volta ao mundo sem sair do Museu do Oriente

Lá porque as férias grandes chegaram ao fim, não quer dizer que não se possa viajar. Em Outubro, é possível ir ao outro lado do mundo sem sair do Museu do Oriente.

Numa escapadinha a Macau, Histórias com marionetas de sombra, para maiores de 5, põe os mais novos a representar a lenda da menina que o gentil barqueiro aceitou levar e que o salvou de uma grande tempestade. (Dom, 5, 11.00. 6€).

Já a edição de Outubro da actividade Em conversa com as peças, que todos os meses apresenta um objecto específico do museu, voa até ao Japão e conta tudo sobre um biombo dos séculos XVI e XVII muito indiscreto (Dom, 20, 11.30. 4€).

E que tal fazer uma escala na Índia? E outra em Timor? A visita encenada Um pé na Índia e outro em Timor espalha personagens pelo museu que prometem surpreender as famílias com crianças com mais de 5 anos (Dom, 20, 11.30. 6€).

O passaporte continua a ganhar carimbos pelo mês fora: no dia 26, em vez de 80 dias para fazer uma viagem à volta do mundo como Phileas Fogg, os miúdos têm 90 minutos para aventuras e peripécias. Um giro pelo mundo! (maiores de 5) custa 4€ e está marcado para as 11.00. No mesmo dia, Ser Gandhi! apresenta às crianças dos 7 aos 12 uma das figuras mais inesquecíveis da Índia a partir das 15.00 (5€).

Avenida Brasília. Doca de Alcântara.

