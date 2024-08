Em Outubro, vai poder correr na Ponte Vasco da Gama

A próxima EDP 8K realiza-se a 6 de Outubro e, como habitualmente, a partida está agendada para as 10.30, no tabuleiro da Ponte Vasco da Gama. Ao todo, são 8,2 quilómetros, com a meta no Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações. As inscrições já estão abertas e toda a família pode participar.

A prova não é competitiva nem cronometrada e o acesso à partida é exclusivo aos autocarros da organização, que partem do centro comercial Vasco da Gama das 07.30 às 09.30. Para participar, não se esqueça de se inscrever online até 5 de Outubro, às 19.59. Mas, atenção, o número limite de inscrições estipulado pela organização pode ser atingido antes da data indicada, portanto o melhor é não ficar à espera.

No caso de ter mobilidade condicionada e usar cadeira de rodas, a inscrição deve ser feita por e-mail (inscricoes.pdvmr@maratonaportugal.com) e há um máximo de 20 vagas. Depois de confirmada a inscrição, deverá receber um comprovativo, que permite o levantamento do kit de corrida entre os dias 3 e 5 de Outubro, das 10.00 às 20.00, na Sala Tejo da Altice Arena.

No dia da EDP 8K, decorre igualmente a Maratona de Lisboa, uma prova com 42 quilómetros, e o campeonato nacional e regional da maratona, organizado em parceria com a Federação Portuguesa de Atletismo e a Associação de Atletismo de Lisboa, respectivamente. Além disso, também irá decorrer a Meia Maratona, uma prova com 21 quilómetros, organizada pelo Maratona Clube de Portugal com o apoio da autarquia de Lisboa, e o Campeonato Regional de Estrada da Meia Maratona, da Associação de Atletismo de Lisboa.

