Em Roma, os restaurantes vão fazer um “pacto da carbonara”

Roma é um destino popular entre os turistas todos os anos, mas a capital italiana vai estar particularmente em foco em 2025 – isto porque, a partir da véspera de Natal de 2024 e até à primeira semana de Janeiro de 2026, Roma vai acolher o Ano Jubilar da Esperança.

Isto só acontece a cada 25 anos e a cidade deverá acolher uns impressionantes 35 milhões de peregrinos. E sabe o que se diz sobre peregrinações? Dão fome.

Felizmente, há poucos sítios melhores para comer do que Roma, com toda aquela pizza e toda aquela massa cozinhadas de forma autêntica. No entanto, a Câmara Municipal tem-se mostrado um pouco preocupada – não com a massa em si, mas com o preço.

É por isso que os vereadores estão a considerar a introdução de um limite de preço sugerido para as porções de spaghetti alla carbonara – um "pacto carbonara".

Luigi Gabriele, presidente da Consumerismo (uma associação de defesa do consumidor), teve a ideia e, na semana passada, foi aprovada uma moção que exige que a Câmara Municipal elabore uma lista de limites voluntários de preços para este prato – bem como para outros igualmente populares, como a amatriciana.

Os restaurantes que cumprissem o limite teriam direito a um autocolante especialmente concebido para o efeito, mas a moção incluía também um apelo a um controlo mais rigoroso dos restaurantes que, no geral, anunciem os seus preços, mesmo que não cumpram o limite.

Porquê? Bem, é para proteger os clientes de pagarem preços inflacionados quando pedem a conta. “Quem vende uma carbonara demasiado cara e com um sabor nojento está a cometer um crime contra o estômago e contra a economia”, afirmou Luigi Gabriele, acrescentando que o preço deveria ser fixado em 12-14 euros.

Os preços da comida e da bebida em Roma têm vindo a subir: o custo de vida aumentou, em média, 388 euros em relação ao ano passado, e noticiámos recentemente que o expresso de 1 euro está ameaçado.

Apesar de ser provável que alguns restaurantes mais caros não optem pelo pacto da carbonara, se este se concretizar, parece haver um grande apoio à ideia. Monica Luccarelli, conselheira económica de Roma, disse que “protegeria a economia e a imagem da cidade”, segundo o The Times.

