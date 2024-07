Em Setembro, o Jardim da Anta – Agualva e a Casa da Marioneta, em Sintra, voltam a receber espectáculos de marionetas nacionais e internacionais. Nos dias 13, 14 e 15, a MIMMOS – Mostra Internacional de Marionetas, Máscaras e Objectos de Sintra conta com oficinas de marionetas, curtas de cinema de animação e espectáculos de teatro de marionetas. A entrada é livre.

Ao longo de três dias, os espectáculos são apresentados por companhias portuguesas, bem como francesas, alemãs e espanholas. No dias 14 e 15 de Setembro, Onirotóptero é assinado pela Trupe Fandanga e pode ser visto entre as 17.00 e as 19.00. A Caricata Teatro leva A Tourada no dia 14, a partir das 17.00. No dia seguinte, também às 17.00, há O Moleiro e o Burro e O Pescador, criações da Valdevinos Teatro de Marionetas. A 13 de Setembro, a portuguesa PIA – Projectos de Intervenção Artística dá a conhecer O2 (Oxigénio), às 22.00.

Entre as criações internacionais, destacam-se Kibukis dreamland da alemã Thomas Herfort Marionettes, apresentado nos dias 14 e 15, às 16.00; Periplo Varieté da espanhola Periplo Marionetas, nos mesmos dias, às 18.00; e ainda Prise de Terre da francesa Le Poisson SOluble, que pode ser visto a 14 de Setembro, às 21.30.

A animação de rua está garantida com mais de 30 jogos tradicionais de madeira, pensados para toda a família e concebidos pela companhia espanhola Ángeles de Trapo. Estes estão instalados no jardim durante os três dias do festival, entre as 16.00 e as 18.30. No dia 13, das 21.00 às 22.00, o grupo Farra Fanfarra junta música, humor e circo em Farra Sutra, e o Projeto Viv@cidade apresenta um desfile de marionetas gigantes. Os Marimbondo também procuram animar o público com Lentalenda, que pode ser visto no dia 14, às 16.45, às 17.30, ou às 18.45.

Se em vez de ver marionetas, quer antes fazer uma, a Valdevinos Teatro de Marionetas conduz uma oficina para isso mesmo. Tem hora marcada entre as 16.00 e as 18.30 nos dias 14 e 15. O Cine-MIMMOS fecha o festival, a 15 de Setembro, pelas 21.00. A mostra de curtas-metragens apresentam filmes de todas as partes do mundo.

Jardim da Anta e Casa da Marioneta (Sintra). 13-15 Set. Vários horários. Entrada livre

