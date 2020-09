Em Setembro, Fábrica da Musa tem mais batalhas de comida, quizzes e DJ sets

Depois das interrupções provocadas pela pandemia, a Fábrica da Musa anunciou a sua programação para o mês de Setembro. Quizzes, noites dedicadas a sobremesas e o regresso das Desgarradas são as novidades para o mês da reentrée.

Às sextas-feiras, a partir das 22.00 entram em cena “uma mesa e uma misturadora de volúpias gastronómicas”. Mais não são do que noites dedicadas a DJ sets e a provar sobremesas de chefs da nova geração de cozinheiros da cidade. Esta sexta-feira (4 Set) José Paulo Rocha, d'O Velho Eurico, dá a provar as suas farófias, e Pedro Paulos, do programa Brandos Costumes, da Antena 3, roda os discos até às 00.00.

A 11 de Setembro é a vez de Pedro Abril, do Chapitô à Mesa, servir a sua tarte de queijo, acompanhado por um DJ set de Leonor Bettencourt. A 18 de Setembro segue-se o pudim de stout de Tiago Lima Cruz e um DJ set de Nuno Dias. A festa "sobre'a'mesa" termina a 25 de Setembro, com Leonor Godinho, da Musa da Bica, a pôr no prato uma blakava de amêndoas, ao som da selecção musical de Madalena Tamen.

A 16 de Setembro, em jeito de renascimento, o Pub Quizadilla, moderado por Luís Miranda e o DJ Quesadilla, está de regresso às 19.00.

As Desgarradas, eventos no qual Pedro Monteiro, chef residente, convida outros cozinheiros a elaborarem os seus pratos, está de volta. A primeira destas batalhas de comida acontece já este sábado e domingo, às 13.00 com Amanda Matos do Selvagem LX, que vai servir um acarajé. O chef da cervejeira de Marvila apresenta croquetes. A 12 e 13 de Setembro é a vez de Vitor Mortara, do Café Mortara, cozinhar um calzone de linguiça calabresa e confrontá-lo com o frango com molho de limão de Pedro Monteiro.

A 19 e 20 de Setembro, a Musa recebe João Caro, da Comida Independente. Os petiscos do fim-de-semana serão um duelo de espetadas ainda a definir. Por fim, a 26 e 27, Ana da Costa, do Lotsofbutter desafia o chef residente com umas pataniscas de nabo com molho xo. Monteiro cozinha, por sua vez, uns donutes de língua de vaca.

