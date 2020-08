Em Setembro, o cinema dá a volta ao mundo no Museu da Marioneta

Ir ao cinema, uma actividade cultural que até há uns meses se fazia sem grandes preocupações, envolve agora algum risco. Para que a sétima arte possa continuar a ser desfrutada em segurança, o Museu da Marioneta, em Lisboa, vai exibir filmes ao ar livre no ciclo “Volta (ao) Mundo!”, durante o mês de Setembro.

As sessões realizam-se nos claustros do museu, “em lugares sentados, respeitando as distâncias de segurança e demais orientações das autoridades competentes”, detalha a organização numa publicação no Facebook.

A 2 de Setembro, Coco, o filme de animação de Adrian Molina e Lee Unkrich, inicia a programação. Dumbo (9 Set), de Tim Burton, The Green Book – Um Guia para a Vida (15 Set), de Peter Farrelly, Snatch – Porcos e Diamantes (16 Set), de Guy Richie, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (22 Set), de Jean-Pierre Jeunet, A Vida de Brian, (23 Set), dos Monty Python, Casablanca (29 Set), de Michael Curtiz e A Lancheira (30 Set), de Ritesh Batra são as restantes obras projectadas todas a terças e quartas-feiras.

Os bilhetes (3€) podem ser adquiridos no site do Museu da Marioneta ou na bilheteira física do museu.

Convento das Bernardas, Rua da Esperança, 146 (Santos). 2-30 Set, 3€.

