Em Setembro, o Congresso dos Cozinheiros dedica-se à gastronomia africana

Demonstrações de cozinha, degustações e debates com nomes bem conhecidos do meio. É assim o Congresso dos Cozinheiros que anunciou esta semana o tema e as principais novidades da edição deste ano.

“Conexão Africana”. Será este o tema da 18.ª edição do Congresso dos Cozinheiros, com data marcada para os dias 25 e 26 de Setembro, nos Nirvana Studios, em Oeiras. No cartaz estão, portanto, nomes da cena gastronómica africana, que irão participar em demonstrações de cozinha, degustações e debates.

Depois de no ano passado o foco ter estado nas pessoas, no seu impacto na natureza e na gastronomia, a proposta para este ano é "conhecer melhor a rica herança cultural africana e a sua importante presença na cozinha portuguesa e internacional", como escreve em comunicado Paulo Amado, fundador do evento. “É importante para ficarmos a conhecer pessoas que têm uma acção social impactante através do seu trabalho no mundo da gastronomia. Interessa-nos um mundo mais equilibrado e justo, para todos, independentemente da sua origem.”

Entre os convidados, por agora, está a chef Fatmata Binta, natural da Serra Leoa e embaixadora da cozinha da tribo Fulani; a cozinheira basca de origem marroquina Najat Kaanache, proprietária do restaurante Cús, na cidade do México e de seis espaços na medina de Fez, incluindo o Nur, distinguido como o Melhor Restaurante de África e o Melhor Restaurante Marroquino do Mundo em 2017 pela World Luxury Restaurant Awards; e a cozinheira moçambicana Jeny Sulemange do Cantinho do Aziz, em Lisboa.

Como já é habitual, é no Congresso dos Cozinheiros também que se conhece o vencedor do concurso "O Melhor Pastel de Nata", título recebido pela Padaria da Né, na Damaia, em 2021.

Os bilhetes para o Congresso de Cozinheiros estão à venda no site do evento e o preço varia entre os 45€ (um dia) e os 80€ (dois dias), para aqueles que comprarem até ao dia 31 de Julho. Depois dessa data, o valor acresce para 60€ e 100€, respectivamente.

Nirvana Studios, Barcarena (Oeiras). Dom-Seg 09.00. 45€-80€

