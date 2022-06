José Avillez conquista estrela Michelin no Dubai

O chef tem agora três estrelas Michelin (contando com as duas do Belcanto, no Chiado). A Tasca é o único restaurante de Avillez fora de Portugal.

No ano em que o Guia Michelin se lançou no Dubai, o chef português não ficou de fora da selecção. A Tasca by José Avillez, no Hotel Mandarin Oriental Jumeira, foi distinguida com uma estrela Michelin.

“Sentimo-nos muito felizes e agradecidos e também orgulhosos pelo trabalho que a nossa equipa extraordinária tem desenvolvido na Tasca”, começa por dizer o chef em comunicado, destacando a importância de ver o seu restaurante reconhecido na estreia do Guia Michelin no Dubai. “Ao vermos o nosso trabalho reconhecido num ano tão especial, o nosso orgulho é ainda maior.” A Tasca abriu em 2019, inspirando-se nas tradicionais tascas portuguesas com pratos bem conhecidos por cá, com toda a técnica e sofisticação. É, por agora, o único restaurante de Avillez fora de Portugal.

“A estrela Michelin é um grande feito também para a cozinha portuguesa. O Dubai é um importante centro onde se cruzam pessoas de todo mundo. A Tasca dá-nos a oportunidade de promover a cozinha portuguesa perante os milhares de pessoas que por ali passam e de reforçar, ainda mais, a notoriedade de Portugal enquanto destino turístico”, acrescenta ainda o chef, agradecendo a toda a equipa, ao chef executivo do restaurante, José Barroso, e ao gerente, Sérgio Machado.

Esta é assim a terceira estrela Michelin de José Avillez, que em Lisboa tem duas estrelas no Belcanto – o restaurante do Chiado é apenas um dos sete restaurantes portugueses com duas estrelas.

Com um menu feito a pensar na partilhar à mesa, a Tasca propõe uma viagem gastronómica pelos sabores de Portugal. Os pratos incluem versões modernas de clássicos portugueses do mar e da terra, como o carabineiro, as amêijoas à bulhão pato, o bacalhau à Gomes de Sá, o frango piri piri ou o pica pau.

“Acredito que Portugal tem uma das melhores cozinhas do mundo, assim como o melhor peixe e marisco. Na Tasca servimos alguns dos nossos melhores sabores e produtos com um toque contemporâneo. A Tasca oferece uma experiência casual chic dining com especialidades portuguesas repletas de sabor e personalidade”, explica José Avillez.

Nesta primeira edição, foram 69 os restaurantes a entrar para o Guia Michelin, mas apenas nove foram distinguidos com uma estrela Michelin e dois com duas estrelas. Foi uma estrela verde atribuída e 14 restaurantes receberam a distinção Bib Gourmand.

