Chef do BouBou's, em Lisboa, é a vencedora do Top Chef em França

Aos 27 anos, a luso-francesa Louise Bourrat é a terceira mulher a vencer o concurso. Em Setembro, a chef vai marcar presença no festival Chefs on Fire, em Cascais.

Após 18 semanas de competição, a luso-francesa Louise Bourrat sagrou-se a grande vencedora da 13.ª edição do Top Chef em França. A final foi transmitida no passado dia 15 de Junho, no canal M6. A chef de 27 anos, que comanda a cozinha do restaurante BouBou's, no Príncipe Real, em Lisboa, é a terceira mulher a vencer o concurso televisivo de culinária.

Louise Bourrat levou para casa um prémio de 56190€, proporcional ao número de pontos obtidos pelo menu que preparou para voluntários da Cruz Vermelha francesa (56,19% dos votos). A chef serviu um lírio marinado, ponzu trufado e óleo de porcini com arroz do estuário do Sado, ao qual se seguiu um prato de vitela e enguia fumada, e uma sobremesa de gelado de alho preto, mousse de chocolate branco com mousse de legumes, crumble de trigo-sarraceno, pão-de-ló de pistáchio e miso de caramelo. O momento da vitória foi partilhado nas redes sociais do BouBou's.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por BOUBOU'S - Restaurant & Bar (@bou.bou.s)

À edição francesa do Huffington Post, a chef luso-francesa afirmou que “esta vitória é, acima de tudo, simbólica. Sim, tu consegues e, sim, tens de acreditar nos teus sonhos. Espero que inspire mais e mais”.

No BouBou's, que mereceu quatro estrelas do crítico da Time Out, Alfredo Lacerda, serve-se uma cozinha internacional e com ingredientes sazonais e locais. Este projecto tem ainda mão da cunhada Agnes e do irmão Alexis Bourrat. Em Setembro, a chef vai marcar presença no Chefs on Fire, o festival gastronómico dedicado à cozinha de fogo, em Cascais.

BouBou's. Rua do Monte Olivete, 32A (Príncipe Real). Ter-Sáb 19.00-02.00.

