Em Setembro, o Parque das Nações recebe uma corrida de beleza

É um bom exemplo do reflexo de Pavlov, sendo que aqui a campainha para começar a salivar (e por salivar entenda-se correr) são produtos de beleza. A primeira edição da Sephora Beauty Run acontece a 22 de Setembro e vai fazê-lo correr por gosto e não se cansar – no fim ainda leva para casa um saco de presentes.

Se é daquelas que se torce e contorce por um bom produto de beleza, esta é só mais uma desculpa para repor o stock lá em casa ao mesmo tempo que põe o exercício físico em dia.

A iniciativa estreia-se em Lisboa com a Sephora, um dos maiores retailers de beleza do mundo, e acontece no Parque das Nações – esperam-lhe cinco quilómetros. A cada participante será cedida uma entrada no recinto, aberto a partir das 08.30, onde haverá activações de marcas como a Guerlain ou Paco Rabanne – e isso inclui a presença do modelo Nick Youngquest, do anúncio do perfume Invictus. Momentos antes da corrida, às 09.30, haverá uma aula de aquecimento e momentos depois do esforço duas aulas de alongamentos, às 10.30 e às 11.00. Às 11:30 há um concerto dos Santa Manel, banda residente das famosas festas noventeiras.

As inscrições já estão abertas para os 1500 participantes e têm o valor de 25€, sendo que incluem dois kits distintos. O kit participante, composto por t-shirt e várias amostras de produtos de beleza, acesso à prova e ao recinto, e o kit finisher composto por produtos das marcas Guerlain, Paco Rabanne, Sisley, Sephora Collection, Korean Beauty, Benefit, Rituals e John Frieda, com um valor aproximado de 70€.

Assim que estiver inscrito, pode levantar os kits de participante nos dias 20 e 21 de Setembro nas lojas Sephora dos Armazéns do Chiado, Vasco da Gama e Colombo.

Parque das Nações. 22 de Setembro 09.30. Inscrições: www.beautyrun.pt. 25€

+ Gaste calorias sem gastar dinheiro nestes ginásios ao ar livre em Lisboa