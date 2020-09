Em Setembro, pode ver pôr-do-sol no rio Tejo a bordo do Yellow Boat

O Yellow Boat funciona todos os dias entre as 10.00 e as 18.00 (20€), mas pela primeira vez alarga o horário de funcionamento para passeios ao final do dia. Um dos objectivos é proporcionar um programa diferente destinado à população local, com um preço bem mais simpático do habitual: 13€ os adultos e 6,50€ as crianças.

O programa de final de tarde chama-se Yellow Bus Sunset e vai partir da Doca da Ribeira das Naus, no Cais do Sodré, às 18.40 dos dias 10 e 17 de Setembro, embora com lugares limitados, como recomenda a Direcção-Geral de Saúde (DGS). O passeio tem a duração de uma hora e meia e oferece uma outra perspectiva da cidade e de alguns dos monumentos mais emblemáticos como o Castelo de São Jorge, a Ponte 25 de Abril, o Cristo Rei ou a Torre de Belém.

A reserva pode ser feita online, num dos promotores Yellow Bus localizados no cais de embarque ou no Quiosque Yellow Bus, na Praça do Comércio.

+ Leia já, grátis, a edição Time Out Portugal desta semana

+ Amoreiras 360º Panoramic View: entrada gratuita e visitas nocturnas em Setembro

Share the story