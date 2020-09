Amoreiras 360º Panoramic View: entrada gratuita e visitas nocturnas em Setembro

Reabriu em Junho para devolver à cidade um dos miradouros com melhores vistas para a cidade. O Amoreiras 360º Panoramic View continua a funcionar apenas aos fins-de-semana e durante o mês de Setembro mantém entrada gratuita e estende o horário às 22.00.

O famoso miradouro do centro comercial Amoreiras é um sítio privilegiado para admirar as colinas de Lisboa, os telhados vermelhinhos e o Tejo. Vê-se tudo. E agora passa a ver-se também o pôr-do-sol e a cidade iluminada à noite. O miradouro abre a partir das 10.00 e durante este mês fica de portas abertas até às 22.00, estendendo o horário de funcionamento.

Para subir ao miradouro, os visitantes têm de se dirigir ao Balcão de Informações do Amoreiras Shopping Center (piso 1, junto à Fnac) para obterem o ingresso gratuito. No caminho para lá, ainda podem ver a intervenção de arte urbana de Margarida Prata e Francisco Marques Leal, a dupla de artistas urbanos Los Pepes, que ilustra paisagens de Lisboa nas paredes do corredor de acesso ao miradouro.

A lotação do espaço está, obviamente, limitada e as entradas decorrem por ordem de chegada. Será obrigatório usar máscara na plataforma e há dispensadores de álcool gel disponíveis na subida ao miradouro.

+ Leia grátis a Time Out Portugal desta semana

+ Há Real Fado na EmbaiXada todos os domingos de Setembro

Share the story