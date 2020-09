Há Real Fado na EmbaiXada todos os domingos de Setembro

A EmbaiXada foi inaugurada em 2013 e é um dos principais destinos de lazer da zona histórica de Lisboa. Este ano, para celebrar o seu sétimo aniversário, os concertos Real Fado voltam, mas com programação especial, que cruza fado tradicional com outras sonoridades, como o cante Alentejano, o choro e o samba do Brasil ou mesmo a ópera.

Os concertos, que arrancam a 6 de Setembro, vão decorrer todos os domingos do mês, a partir das 19.00. No primeiro domingo, o fado tradicional chega à EmbaiXada pela voz da Teresa Tapadas. Já a 13 de Setembro será a vez de Cristina Clara, que irá trazer uma mistura entre o fado e o “chorinho” brasileiro. No dia 20, Maria João Quadros e Francisco Salvação Barreto apresentam o “Fado Intemporal” num encontro de gerações. Para fechar o mês, a 27, Buba Espinho, Luís Espinho e Luís Trigacheiro cruzam fado com cante alentejano.

Agora com apenas 55 lugares para garantir a segurança de todos, aconselha-se a compra prévia dos bilhetes (20€) através da Ticketline ou na própria EmbaiXada. Além dos habituais ingressos, está ainda disponível um Real Ticket (30€), em exclusivo para dez espectadores de cada espectáculo e que inclui os melhores lugares da sala e uma recepção personalizada.

EmbaiXada, Praça do Príncipe Real 26. Dom 19.00. 20€-30€.

