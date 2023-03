Em sintonia com o início da Primavera, a Hangar chegou às Avenidas Novas

Com loja no CCB desde 2010, a Hangar Design Store acaba de abrir um segundo espaço. É maior e fica ao lado da Gulbenkian.

Nasceu em 2010, na galeria lateral do CCB a primeira Hangar, uma loja de referência no design de interiores, com objectos decorativos de marcas nacionais e internacionais. Para além de uma variada selecção de mobiliário, têxteis e iluminação, a Hangar também se dedica a projectos de decoração e arquitetura de interiores.

O negócio continua em expansão. A Hangar a estar presente nas Amoreiras, para além de um projecto complementar também no CCB, o Midori by Hangar”, focado em plantas de interior. A cadeia chegou mesmo a ter uma loja no Chiado, mas esta acabou por fechar. Agora, a abre o seu maior espaço na zona das Avenidas Novas.

Francisco Romão Pereira

Em sintonia com o início da Primavera, a Hangar Avenidas Novas é fruto da necessidade de um novo espaço mais amplo que permita criar ambientes, expor peças de maior dimensão e acomodar o já conhecido espaço de apoio a projectos de design de interiores, que continua a funcionar também em Belém.

“Neste momento, a loja em Belém é a principal na venda e exposição de acessórios e pequenos artigos de mobiliário. Vamos manter os dois gabinetes – um em Belém, que apanha sobretudo a zona de Cascais, e aqui dirigimo-nos mais ao público que está em Lisboa”, conta César Travassos, proprietário da loja, em conversa com a Time Out.

Francisco Romão Pereira

A verdade é que o novo espaço tem 420 metros quadrados e dois pisos, com diferentes ambientes de uma casa. Desde uma ampla sala de estar, com um sofá desenhado pela equipa da Hangar, a uma zona no piso de baixo, apelidada de Home Spa, reservada a acessórios decorativos para casa de banho e mobiliário para espaços ao ar livre.

Nesta loja também se podem idealizar quartos de criança ou de adulto, com áreas reservadas a esta divisão que incluem colchões prontos a serem testados.

Francisco Romão Pereira

A área dedicada ao escritório é outra das novidades da loja. “Devido ao contexto pandémico, passámos a ter uma pequena zona de trabalho em casa, e portanto o home office é uma área que cresceu muito e temos vindo a apostar neste conceito”, acrescenta.

Apesar de já ser comum deambular pelas lojas da Hangar e encontrar uma selecção de artigos decorativos com etiquetas portuguesas e europeias, neste espaço o destaque é dado à belga Ethnicraft, produtora de mobiliário contemporâneo em madeira maciça.

A tapeçaria também é novidade e está representada pela marca espanhola Nanimarquina, com uma vasta exposição de tapetes. “Agora podemos mostrar na loja cerca de 30 tapetes desta marca. Essa é uma das principais razões que nos impulsionou a criar uma nova loja, porque não havia espaço para este tipo de representação no CCB.”

Francisco Romão Pereira

A parede dedicada à exposição de cadeiras também não passa despercebida. Até quem procura uma cadeira de lã de ovelha com pés de nogueira sai daqui satisfeito. Esta peça em particular faz parte de uma colecção limitada, fruto da parceria com a Little Petra. “Tentamos sempre procurar marcas com história, qualidade, durabilidade e sustentabilidade”, assume o proprietário.

Rua António Enes 25A (São Sebastião). 21 137 7774. Seg-Sáb 10.30-19.00

