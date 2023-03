São flores! Carolina Curado lança colecção com bicentenária Leitão & Irmão

É o prenúncio de Primavera que esperávamos. Há mais de dez anos a trazer espécies botânicas para a joalharia, Carolina Curado apresentou na última quinta-feira uma colecção desenhada em colaboração com a histórica Leitão & Irmão. Deste trabalho a quatro mãos resultou uma dezena de peças em prata, duas delas enriquecidas com ouro amarelo e diamantes. O jarro (calla lily em latim) foi a fonte de inspiração.

"As peças têm muito o nosso ADN – a parte orgânica, a botânica, as flores. E depois também a forma como gostamos de pensar a jóia. Fizemos o earcuff que sobe pela orelha, fizemos aquele anel que fica no meio dos dedos como se as flores estivessem ali a rebentar. E sabemos que, para a casa Leitão & Irmão, este género de peça, com esta dimensão, pode não ser o mais óbvio. Então, quisemos explorar um bocadinho isso e fazê-los sair da zona de conforto", explica Carolina Curado, numa estreia absoluta em alta joalharia.

DR

Da parte da histórica joalharia, outrora fornecedora da casa real portuguesa, a escolha foi imediata. "A Carolina cria as suas peças realmente de raiz e veio trazer uma visão nova – esta ideia das flores, dos bouquets de flores, algo que trabalhamos pouco. E trabalhamos bouquets muito bem construídos, muito arrumadinhos e certinhos, não desta forma mais orgânica e naturalista", resume Jorge Van Zeller Leitão, proprietário da casa que, há um ano, celebrou o bicentenário.

Por cima da loja do Bairro Alto, uma das três de portas abertas, fica a oficina onde tudo acontece. Numa colecção conjunta que começou a ser pensada ainda antes da pandemia, Carolina Curado começou por ser introduzida ao fascinante mundo dos mestres joalheiros. "A Carolina começou por conhecer a oficina, trouxe o conceito, depois uma primeira peça, e acompanhou a par e passo o desenvolvimento de cada uma das dez peças, ou seja, dos 16 bouquets de flores diferentes", continua o responsável.

DR

Já a jovem joalheira salienta o "know-how gigantesco" de quem trabalha na oficina da Leitão & Irmão. "Houve um encontro que teve de ser trabalhado. A nossa realidade são peças em latão com banho de ouro, os materiais comportam-se de maneira diferente. É um universo novo para nós", adiciona, na expectativa de ver renovada a colaboração no futuro.

Os brincos e earcuffs (peça de eleição da autora) predominam na colecção Calla Lily, à venda nas lojas e site da Leitão & Irmão. Os preços variam entre os 150€ e os 860€, no caso das peças feitas exclusivamente em prata. Os brincos e o anel com ouro amarelo e diamantes custam 700€ e 640€, respectivamente (os preços não incluem o desconto de lançamento).

Travessa da Espera, 8-14 (Bairro Alto). 21 342 4107. Seg-Sex 10.00-19.00

