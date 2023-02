Maria Guedes anuncia quatro mercados para 2023

No ano em que celebra dez anos de mercados de moda, Maria Guedes assenta arraiais no Estoril para mais quatro edições. A primeira é já em Março.

A primeira edição do Market Stylista foi em 2013. Dez anos depois, Maria Guedes organiza quatro edições anuais (à semelhança do que já fez no ano passado) e a primeira é já nos dias 25 e 26 de Março. A localização mantém-se no recinto da Fiartil, no Estoril, ao longo de todo o ano.

"Nesta de Primavera vão ser apresentadas as novas colecções e vamos ter também saldos de Inverno. Queremos ter tudo para as férias da Páscoa, sejam elas passadas por cá, na praia ou na neve", adiantou Maria Guedes à Time Out. Com cerca de uma centena de marcas por edição, a maioria portuguesas, nas áreas da moda, decoração, comida e lifestyle, o Market Stylista recebe, em média, 15 mil visitantes a cada edição.

Maria Guedes já lançou as datas para os restantes mercados – o de Verão acontece nos dias 27 e 28 de Maio, o de Outono a 30 de Setembro e 1 de Outubro e o de Inverno (leia-se Natal) chega no fim-de-semana de 25 e 26 de Novembro.

A influenciadora digital promete mais detalhes sobre novas marcas mais perto do primeiro mercado do ano. Quanto à edição de Verão, adianta que será de celebração por uma década de Market Stylista.

Avenida Amaral (Estoril). 25 e 26 de Março

+ Woolclopedia: a colecção de moda que nasceu de um arquivo centenário

+ Primeira loja Christian Dior abre em Lisboa ainda este ano