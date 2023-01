Primeira loja Christian Dior abre em Lisboa ainda este ano

A primeira loja da Christian Dior em Portugal vai abrir em Lisboa, mais precisamente no número 85 da Avenida da Liberdade, no recém-reabilitado edifício Alegria One, na esquina com a Praça da Alegria. O espaço da marca de luxo francesa vai estar distribuído por três andares, numa área total de 1050 metros quadrados.

A notícia foi confirmada esta terça-feira pela EastBanc Portugal, promotora e gestora imobiliária responsável pela reabilitação do prédio, que tem autoria do arquitecto Eduardo Souto de Moura.

O edifício, datado do final do século XIX, foi residência da família Keil até meados do século passado. Os proprietários acabariam por vendê-lo depois à companhia de Seguros Ultramarina, em 2007 adquirida pela EastBanc.

Para a marca francesa, fundada em 1946 por Christian Dior, em Paris, esta é a primeira loja própria em Lisboa, depois de, nos últimos anos, se ter feito representar pela Loja das Meias, também com montra na Avenida da Liberdade. A Dior, que conta actualmente com a direcção criativa da designer italiana Maria Grazia Chiuri, é uma das insígnias da LVMH – o maior grupo de moda de luxo do mundo é também detentor de etiquetas como Louis Vuitton, Tiffany & Co, Fendy, Givenchy, Sephora, entre muitas outras.

Não há ainda uma data para a inauguração da loja. Sabe-se apenas que abre ainda em 2023.

+ À procura de algo especial? Estas são as melhores concept stores de Lisboa

+ As novas lojas em Lisboa que tem mesmo de conhecer