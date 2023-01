Woolclopedia: a colecção de moda que nasceu de um arquivo centenário

Depois das mantas, almofadas, tapetes e toalhas, eis que a Burel Factory se aventura (a sério) no mundo da moda. Há muito que a marca de Manteigas mantinha uma linha de acessórios, mas a aquisição de uma fábrica de tecidos de confecção em insolvência impulsionou-a a reforçar essa frente do negócio. Composta por 50 peças de vestuário e acessórios para adultos e produzida com recurso a tecidos produzidos na Serra da Estrela, a colecção chama-se Woolclopedia.

O resultado final "valoriza o destino, mas também a matéria-prima", nas palavras de Isabel Costa, responsável pela Burel Factory. Pensar numa colecção de moda que enaltecesse o material característico na região – o burel –, entre outros, exigiu um olhar contemporâneo e que incorporasse algumas das tendências actuais. Filipa Homem e Mafalda Fialho são as designers de serviço e mergulharam a fundo nos arquivos da fábrica.

© Maria Rita

Dias bastaram para perceber que aquela seria a base da primeira colecção da Burel Factory. Da inspiração directa no xadrez à paleta de cores, que se limitou a tomar a variedade cromática do próprio burel (produzidos em mais de 80 tons) como referência, a tradição têxtil da Serra da Estrela foi trazida para o presente. Juntas, as designers chegaram a peças sem género, silhuetas descoladas do corpo e a novas misturas, onde o burel surge harmonizado com outros lanifícios, fazendas e flanelas.

Com apenas 100 exemplares de cada peça, a consciência ambiental for assegurada em várias frentes. As fibras naturais predominam, com pequenas quantidades de poliéster reciclado em algumas das peças. Os botões são feitos em resina também ela natural. Os stocks não serão um problema – todas as peças podem voltar a ser convertidas em fio com a ajuda das esfarrapadeiras da fábrica. "Acima de tudo, queremos que esta roupa possa passar para os nossos filhos e netos e ser vendida e revendida nos mercados vintage e de segunda mão", explica ainda Isabel Costa, durante a apresentação da colecção, na passada quarta-feira.

© Maria Rita

Sem modelos masculinos ou femininos, a escala de tamanhos também foi adaptada às novas exigências do século XXI – vai do xxs ao xxl. Os preços variam entre os 58€ e os 366€.

Depois de lançadas peças-chave como casacos, vestidos/túnicas, calças e camisas, os próximos lançamentos vêm completar a colecção base. A Burel Factory tem já mais duas colecções para lançar ao longo deste ano. Tal como Woolclopedia, vão estar à venda online e na loja do Chiado.

Rua Serpa Pinto, 15B (Chiado). 91 432 2686. Seg-Sáb 10.00-20.00, Dom 11.00-20.00

