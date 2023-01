8000Kicks: os ténis (e mochilas) de canábis chegaram a Campo de Ourique

Já há no bairro quem reconheça estes ténis à distância. É o que explica Bernardo, o fundador da 8000Kicks, ao fim de praticamente um mês de porta aberta em Campo de Ourique. "Somos uma marca online, mas as pessoas querem tocar no produto e muitas também querem perceber o que é o cânhamo, afinal", afirma o empreendedor. Por aqui, ainda se esclarecem alguns mitos em torno da canábis. O cânhamo, fibra extraída do caule desta planta, não possui propriedades psicotrópicas, tal como o CBD tão em voga no momento.

"Quem compra os nossos produtos já tem uma relação com a planta. Ou fuma, ou já tem roupa de cânhamo. Ou, pelo menos, tem uma maior consciência para a sustentabilidade", acrescenta. E por produtos entenda-se uma montra que há muito deixou de ser composta por um único par de ténis. Depois dos Explorer, os Seeker vieram trazer um design mais casual ao calçado desportivo. Em 2022, a gama cresceu com o lançamento de mochilas e bolsas. A matéria-prima é só uma e está em constante evolução.

© Francisco Romão Pereira

"Estamos a desenvolver novas fibras e a mandá-las para o laboratório, quase mensalmente", continua. O trabalho é feito entre a China – onde a indústria têxtil oferece mais opções para fazer novas experiências com a fibra do cânhamo – e Portugal, onde actualmente é produzido um dos modelos de ténis, além de toda a certificação dos materiais vindos da Ásia. Esta é feita, entre outras entidades, pelo CITEVE.

As sucessivas tentativas de aperfeiçoar a fibra já deram frutos. "Sei que este é o tecido mais resistente do mundo", declara. Refere-se à nova malha de que são feitos os ténis 8000Kicks – mais lisa ao toque, fina e resistente, totalmente impermeável, mesmo quando submersa.

Mas Bernardo continua de mira apontada às novidades. Os botins – disponíveis em preto e em castanho (e talvez numa terceira cor) – chegam ao Kickstarter em Fevereiro, embora os mais curiosos possam também vê-los ao vivo na recém-inaugurada loja de Campo de Ourique. O mesmo acontece com as novas mochilas – mais pequenas, concebidas para o dia-a-dia e não tanto para serem facilmente arrumadas debaixo do banco do avião, como as primeiras. No próximo Verão, será a vez dos primeiros mocassins.

© Francisco Romão Pereira

Otília, a avó que se associou à marca desde o primeiro dia, não pára muito por aqui, mas ajudou a trazer "credibilidade" ao projecto, segundo Bernardo, o neto. No final de toda e qualquer estratégia está a sustentabilidade. O critério faz o cânhamo destacar-se entre as outras fibras naturais, mas também é determinante na escolha de materiais como o plástico feito a partir de algas, presente nas novas solas.

Mas estes ténis não vieram sozinhos para Campo de Ourique – a loja é dividida com uma outra etiqueta portuguesa, a Greenfits. Além do vestuário desportivo em fibra de cânhamo, também produz peças em licra biodegradável. Fora da nova loja, a grande fatia de vendas da 8000Kicks acontece online e para fora de Portugal. Estados Unidos e Europa são os principais mercados, mas onde a popularidade do calçado de cânhamo ainda tem espaço para crescer. Em caso de dúvida, fica o aviso (e em inglês): "This shoe is not for smoking. Sorry about that."

Rua Coelho da Rocha, 81C (Campo de Ourique). 91 289 3209. Seg-Sáb 10.30-19.30

+ Biquínis no Inverno? A 38 Graus abriu uma loja com peças para todo o ano

+ Na Biocol Labs encontra remédio para tudo (só não encontra químicos)