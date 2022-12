Na Biocol Labs encontra remédio para tudo (só não encontra químicos)

Será uma farmácia? De certa forma, sim, mas muito pouco tradicional. A primeira loja da Biocol Labs abriu junto à Praça das Flores e o design colorido das embalagens é o primeiro a atrair os curiosos para o lado de dentro. Afinal, o que é que se vende aqui? Remédios naturais feitos a pensar nos males mais actuais – fadiga, stress, ansiedade, ressaca e até dor de garganta. As fórmulas não são de agora – a marca, como a conhecemos, existe desde 2015 e tem vendido sobretudo online, mas ganhou, entretanto, casa própria.

© Francisco Romão Pereira

"Por mais que sejamos uma farmácia, somos uma farmácia diferente do convencional", introduz Pedro Ribeiro, produtor e gerente do projecto e um dos rostos da nova loja do Príncipe Real. Ao fim de sete anos a conquistar fãs sobretudo no mercado norte-americano, a marca lisboeta exibe agora os seus best-sellers num espaço outrora ocupado por uma antiga farmácia.

"Estamos a tentar romper com esta falta de comunicação entre farmacêuticos e clientes", continua Assunção Figueiredo, gerente da nova loja. Para que servem, quando devem ser tomados e quais os ingredientes – as embalagens conquistam pelo design, mas também tendem a ser transparentes quanto às fórmulas.

© Francisco Romão Pereira

Something for a Detox Week, um absoluto best-seller, actua directamente no fígado, órgão decisivo para tratar 60% dos problemas, como sugere Assunção. Dentro das ampolas – para tomar durante sete dias, sempre ao pequeno-almoço –, a solução inclui chicória e alcachofra. Os ingredientes não são por si milagrosos e, como em qualquer processo de desintoxicação, convém manter uma alimentação focada nos vegetais.

Mas o catálogo é bem mais extenso: há Something for Dreaming, para ajudar a dormir melhor, Something for Immunity, um shot vitamínico para fortalecer o sistema imunitário, Something for Bloated Tums, um empurrãozinho para facilitar a digestão, Something for the Knackered, uma fórmula energizante à base de magnésio e ginseng, ou Something for a Mini Rehab, um SOS para prevenir as manhãs de ressaca.

© Francisco Romão Pereira

Os ingredientes, esses, são (logo a seguir aos produtos) o grande destaque da Biocol Labs. Foram espalhados pela loja na forma de instalações de arte, no caso das peças de Sebastião Lobo, e de composições vivas assinadas pelo Kokuga Flower Studio de Nathan Kunigami, inspiradas em produtos estrela como o ginseng e o cogumelo shiitake.

"Não precisamos de químicos. O estilo de vida de cada pessoa pode ser melhorado através de alternativas naturais. Mais do que vender produtos, é essa a nossa missão", continua a responsável. Todas as quintas-feiras, Ricardo Correia (química e farmácia) troca o laboratório, na zona de Cascais, pela loja do Príncipe Real. As sessões de aconselhamento são gratuitas e feitas por marcação (hello@biocollabs.com) a quem precisar de um esclarecimento extra sobre como é que estas fórmulas naturais podem melhorar a rotina.

© Francisco Romão Pereira

Quanto à história da marca, é bem mais longa do que parece. Foi fundada em 1977, em Lisboa, por Gualdim e Natalia Redol. Em 2015, foi o neto Christian Balivet a refrescar a imagem da Biocol Labs, com a actual gama de produtos. Em 2022, o portfólio cresceu – foram lançados os conjuntos pensados em função de vários perfis de pessoas (do socialite ao party animal) e ainda a gama I Feel, um programa dietético em três fases.

Para a nova loja, que também inclui escritório onde trabalham oito pessoas, os planos são ambiciosos, sobretudo no que toca a eventos e produtos complementares. Além da secção de livros e revistas, sempre em torno da relação entre ciência e natureza, 2023 pode muito bem trazer os primeiros workshops, mas também a primeira edição da silent disco da Biocol Labs.

Rua Nova da Piedade, 21 (Príncipe Real). 21 391 2050. Seg-Sex 10.00-19.00, Sáb-Dom 10.00-18.00

