Movida a ouro e sangue novo, a Bergue chegou ao Chiado

Sediada na Lx Factory desde 2009, a marca de joalharia abriu a segunda loja em pleno Chiado e trouxe com ela uma amostra do atelier.

Mathilde Bergue é o rosto da nova loja. A familiaridade é mais do que óbvia – pode até dizer-se que a joalharia lhe corre nas veias. "Cresci com isto e é o que sempre adorei. Conheço cada peça, cada colecção de trás para a frente", começa por partilhar a responsável pelo espaço recém-inaugurado. Mathilde é filha de Anne Bergue, fundadora e directora criativa da marca de joalharia que acabou por lhe ficar com o sobrenome.

As primeiras peças nasceram em 2008, ainda na cozinha de casa. Um ano depois, a Bergue conquistou o primeiro atelier, num terceiro andar da Lx Factory. Pouco tempo depois, desceu até ao piso térreo e ainda abriu uma loja com porta para a rua. Agora, abriu uma nova morada (a segunda), no Chiado, e Mathilde, aos 29 anos, é quem faz as honras.

"Aqui temos um tipo de cliente diferente. As pessoas entram com mais tempo. E para nós é super importante mostrar que as jóias são feitas por pessoas reais." A nova loja convida a uma visita demorada, de facto. Enquanto na Lx Factory, a oficina de joalharia está separada por um lance de escadas, no Chiado, a pequena oficina foi instalada no centro do espaço, numa espécie de gaiola em ferro e vidro.

A produção não é feita aqui. As duas bancadas de trabalho servem para pequenos arranjos e personalização de peça. Esta é uma área em ascensão, segundo explica Mathilde. Alianças, anéis de noivado, gravações e peças feitas à medida são, cada vez mais, uma área a explorar, tal como o das jóias em ouro, consequência directa da vinda para o Chiado, onde a clientela, por norma, tem mais poder de compra.

Espalhadas pela loja, encontramos as diferentes colecções da Bergue – Salted Drops, um best-seller absoluto; Inside Out, onde com recurso a tecidos as peças exibem texturas e uma tonalidade mais escuro devido ao banho de ruténio; e The Chain, o último lançamento. O que é que todas têm em comum? Em primeiro lugar, a utilização de prata reciclada, que nos últimos anos se tornou obrigatória dentro do atelier.

O estilo, construído ao longo de mais de uma década, continua a seguir as mesmas linhas simples e depuradas. "Diria que tem muito a ver com a origem da minha mãe e com esta herança nórdica [franco-belga]. Há um minimalismo, um trabalho feito sobretudo com o metal e com diferentes texturas. Mas há sempre um statement, nunca é boring."

Sem género, as jóias são cada vez mais procuradas por homens. "Não criamos peças especialmente para homens ou para mulheres. As peças são para ser usadas por quem gostar delas", adiciona. O mesmo se pode dizer da idade – só em dois meses de porta aberta no Chiado, a Bergue já atendeu aos caprichos de uma cliente se seis anos e já produziu uma peça totalmente personalizada para uma senhora centenária.

Desde 2018 que Mathilde se dedica a tempo inteiro ao negócio da família. O design continua nas mãos de Anne, que conta com uma equipa de oito pessoas no atelier da Lx Factory. Entre sessões fotográficas e redes sociais, a nova geração faz o que lhe compete – manter actualizada uma marca que sempre apontou a mira ao design intemporal.

A última novidade a chegar à nova loja foram as pulseiras permanentes, uma tendência vinda directamente do TikTok, como explica a jovem Bergue. Fios de prata ou ouro, cortados na hora e fechados à volta do pulso com a ajuda de um laser. Custam entre 9€ e 14€ por centímetro. Como qualquer outra jóia, não têm de ser para o resto da vida, mas podem durar uns bons anos.

