EmbaiXada reabre portas com várias ofertas para os visitantes

A EmbaiXada, instalada no Palacete Ribeiro da Cunha, no Príncipe Real, reabriu após quase três meses de portas fechadas. Para assinalar o regresso em segurança, a galeria comercial preparou várias surpresas para os visitantes, desde o lançamento de uma linha especial de máscaras sociais até à oferta de merchandising. Acção começa esta quinta-feira, 29 de Abril.

Se estiver pela zona, entre – vai valer a pena. Até sábado, 1 de Maio, a visita dará direito a t-shirts, doces ou sacos de pano. Além destas ofertas, há outras novidades a ter debaixo de olho, como a pop-up store francesa Collection Ephemere, com essenciais de moda, joalharia ou artigos para a casa.

Ao longo desta semana, será ainda convidado a participar em vários eventos, como workshops de culinária (29 de Abril) e automassagem (30 de Abril). Para não perder pitada, basta estar atento ao Instagram da marca. Mas há mais. A Gin Lovers criou um menu especial (15€), que tanto pode ser para os amantes de carne como para os que preferem a leveza de um prato de bacalhau. A ementa inclui uma entrada de peixinhos da horta, hambúrguer de rosbife no prato ou bacalhau à Brás como prato principal, uma bebida e um café. Na sexta-feira, 30 de Abril, Dia Internacional do Jazz, poderá beber o seu gin favorito acompanhado por um trio de jazz. O concerto, promovido pela Out of the Blue, terá início às 18.00.

A EmbaiXada é um dos principais destinos comerciais e de lazer da zona histórica de Lisboa, contando actualmente com 17 lojistas, entre os quais a Castelbel, Latitid, Ecolã, Boa Safra, Organii Cosmetics ou o Atalho Real, o restaurante com esplanada no jardim traseiro e amplo estacionamento gratuito para clientes. Se for fã de arte, poderá ainda encontrar colecções de artistas portugueses na Welcome to Art.

A galeria comercial estará agora aberta de segunda a sexta-feira, das 12.00 às 20.00 – os restaurantes encerram às 22.00 durante a semana e às 13.00 nos fins-de-semana e feriados – e, além de seguir todas as recomendações da Direcção-Geral da Saúde, tem aproveitado para promover o uso das máscaras sociais com o lançamento de uma linha especial, criada em parceria com a Portuguese Mask. Certificadas pelo CITEVE, as máscaras são utilizadas por todos os colaboradores da EmbaiXada, para que, estando protegidos, “mantenham a vontade de proporcionar os melhores momentos de relaxamento e convívio aos seus visitantes”, referem em comunicado.

Praça do Príncipe Real, 26. Seg-Sex 12.00-20.00 (22.00 para restaurantes) e Sáb-Dom e feriados 12.00-13.00.

